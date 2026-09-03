Malvinas: Milei anunció una base naval y sanciones a las petroleras que operen en nuestras islas

El presidente Javier Milei habló este jueves en Cadena Nacional sobre la cuestión Malvinas y lo acompañó su gabinete.

Más sanciones para las empresas vinculadas con Malvinas

Como respuesta, el presidente anunció que utilizará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales contra empresas y otros actores que participen de actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.

En ese marco, la Cancillería informó que ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos relacionados con las Malvinas.

Además, el presidente anunció un decreto para reforzar los procedimientos sancionatorios previstos por la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área en disputa.

El objetivo será fortalecer los mecanismos de detección e intercambio de información y facilitar la aplicación de sanciones contra las compañías involucradas, sus directores, proveedores y otros actores que participen de esas operaciones.

El Gobierno también anticipó que buscará impedir que las empresas que intervengan en proyectos no autorizados en las islas puedan operar en territorio argentino.

Una nueva base naval en Tierra del Fuego

Otro de los anuncios centrales fue el envío de un Decreto de Necesidad y Urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa.

El objetivo prioritario será avanzar en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y ampliar las capacidades argentinas en materia de telecomunicaciones.

Milei argumentó que la infraestructura permitirá fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y convertir a Tierra del Fuego en un polo logístico estratégico para la proyección geopolítica del país.

Una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El mandatario también anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que tendrá como uno de sus principales objetivos modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con operaciones no autorizadas en las áreas cuya soberanía reclama la Argentina.

La iniciativa contempla extender las sanciones a proveedores y otros actores que colaboren con esos proyectos. También establece restricciones para que los infractores puedan contratar con el Estado y con empresas privadas dentro del territorio argentino.

El proyecto prevé, además, la posibilidad de aplicar el denominado juicio en ausencia en los casos que correspondan.

Así se pretende extender este régimen a otras actividades desarrolladas en las islas que puedan afectar los recursos naturales reclamados por la Argentina.

Un Consejo de Seguridad Nacional

La tercera línea de la iniciativa será la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como función definir una Política de Seguridad Nacional de aplicación transversal para todo el Estado.

El organismo buscará articular las áreas de Cancillería, Defensa y otras dependencias estatales frente a cuestiones consideradas estratégicas para la seguridad y la soberanía nacional.

El gobierno reivindicó el reclamo argentino ante la ONU

Durante el mensaje, el Ejecutivo recordó que la Constitución Nacional establece en su primera disposición transitoria que la Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos e insulares correspondientes.

También destacó que las Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y han llamado a ambos países a resolverla mediante negociaciones pacíficas.

En ese sentido, el gobierno sostuvo que durante los últimos tres años presentó más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales británicas y afirmó haber obtenido 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en respaldo del reclamo argentino.

El mensaje incluyó además una referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien el gobierno atribuyó una reevaluación de la posición histórica de Washington respecto de la cuestión Malvinas.

Con el nuevo paquete de medidas, la administración nacional busca combinar la presión diplomática sobre el Reino Unido y las empresas involucradas con un mayor despliegue de herramientas legales, económicas y de defensa en el Atlántico Sur.