El decomiso de bienes en la causa Vialidad, por el que está detenida la expresidenta Cristina Kirchner, avanzó luego de la confirmación bancaria sobre la disponibilidad de los fondos inmovilizados pertenecientes a su hija Florencia Kirchner. El Banco Galicia remitió un informe a la Justicia Federal en el que certificó que la suma acumulada en las cuentas de ese caso supera los 5 millones de dólares.
Causa Vialidad: confirmaron que hay más de U$S5 millones de Florencia Kirchner listos para ser decomisados
El Banco Galicia informó al Tribunal Oral Federal 2 que los fondos congelados desde 2016 siguen disponibles para ejecutar en la causa Vialidad
El dinero de Florencia Kirchner para el decomiso
La presentación judicial constató la presencia de U$S4.664.000 depositados en una caja de seguridad, junto a U$S1.032.144 y $53.280 distribuidos en dos cajas de ahorro. Estos activos permanecían cautelados por disposición judicial del juez Julián Ercolini desde 2016.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado incorporar estos depósitos al listado de bienes sujetos al decomiso de bienes para saldar el monto recuperable fijado en la condena. La confirmación bancaria era el trámite administrativo que aguardaba el tribunal para definir el destino de las divisas.
Aunque la hija de la expresidenta Cristina Kirchner resultó sobreseída en el expediente Hotesur-Los Sauces, el magistrado mantuvo las medidas preventivas sobre sus cuentas bancarias al considerar que el origen del dinero requería aclaración.
Bienes afectados al decomiso en la causa Vialidad
El pedido sobre los fondos forma parte de un segundo tramo de ejecuciones judiciales tramitado ante la Justicia. Este listado complementario incluye 13 inmuebles adjudicados al grupo familiar y otras 128 propiedades de Lázaro Báez.
Existe un conjunto previo de 111 propiedades con orden de ejecución de activos ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. El lote engloba 84 activos del empresario santacruceño, 19 titularizados por Máximo y Florencia Kirchner, y una unidad de Cristina Kirchner.
El monto de la recuperación patrimonial quedó firme ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en $684.990 millones. La cifra responde a la actualización monetaria de los montos desviados a través de las obras asignadas en Santa Cruz.
Tribunales y el decomiso de fondos
La efectiva transferencia de la suma dependerá del pronunciamiento entre judicaturas. Como la medida cautelar originaria se trabó en Hotesur-Los Sauces, el Tribunal Oral Federal 5 resolverá si opone objeciones al traspaso del dinero decomisado.
Las defensas presentaron recursos ante la Corte Suprema para cuestionar la extensión del embargo judicial sobre activos de terceros sobreseídos. En paralelo, el tribunal ordenó medidas inhibitorias sobre otros activos, incluido el departamento de Recoleta. El decomiso de bienes constituye la última fase del proceso.
En pocas palabras
- Millones de dólares: se confirmó que más de U$S5 millones de Florencia Kirchner están disponibles para ser decomisados en la causa Vialidad.
- Disposición judicial: los fondos, congelados desde 2016, incluyen U$S4.664.000 en una caja de seguridad y U$S1.032.144 en cuentas de ahorro.
- Decomiso de bienes: el pedido fiscal para incorporar estos depósitos al decomiso busca saldar el monto recuperable fijado en la condena de la causa Vialidad.