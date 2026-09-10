Causa Vialidad: confirmaron que hay más de U$S5 millones de Florencia Kirchner listos para ser decomisados

Aunque la hija de la expresidenta Cristina Kirchner resultó sobreseída en el expediente Hotesur-Los Sauces, el magistrado mantuvo las medidas preventivas sobre sus cuentas bancarias al considerar que el origen del dinero requería aclaración.

Bienes afectados al decomiso en la causa Vialidad

El pedido sobre los fondos forma parte de un segundo tramo de ejecuciones judiciales tramitado ante la Justicia. Este listado complementario incluye 13 inmuebles adjudicados al grupo familiar y otras 128 propiedades de Lázaro Báez.

Existe un conjunto previo de 111 propiedades con orden de ejecución de activos ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. El lote engloba 84 activos del empresario santacruceño, 19 titularizados por Máximo y Florencia Kirchner, y una unidad de Cristina Kirchner.

El monto de la recuperación patrimonial quedó firme ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en $684.990 millones. La cifra responde a la actualización monetaria de los montos desviados a través de las obras asignadas en Santa Cruz.

Tribunales y el decomiso de fondos

La efectiva transferencia de la suma dependerá del pronunciamiento entre judicaturas. Como la medida cautelar originaria se trabó en Hotesur-Los Sauces, el Tribunal Oral Federal 5 resolverá si opone objeciones al traspaso del dinero decomisado.

Las defensas presentaron recursos ante la Corte Suprema para cuestionar la extensión del embargo judicial sobre activos de terceros sobreseídos. En paralelo, el tribunal ordenó medidas inhibitorias sobre otros activos, incluido el departamento de Recoleta. El decomiso de bienes constituye la última fase del proceso.