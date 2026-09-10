Javier Milei suspendió su viaje al Reino Unido tras la escalada de tensión por Malvinas

Andy Burnham, el primer ministro británico dijo que no negociará la soberanía de las Malvinas. Foto: archivo

Endurecimiento del reclamo y medidas contra la explotación en el Atlántico Sur

La cancelación de la gira internacional coincide con un endurecimiento en la postura del Ejecutivo respecto de la cuestión Malvinas. En sus últimas intervenciones públicas, el presidente enfatizó la defensa de la soberanía argentina en el archipiélago y calificó a la administración británica en las islas como un "gobierno ilegítimo".

Como parte de esta estrategia, anunció el envío al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca sancionar penalmente a personas y empresas involucradas en la explotación no autorizada de recursos naturales en la zona. "Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización", detalló el propio Milei.

A la par de las medidas administrativas, la Casa Rosada avanzó con el proyecto para erigir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Para supervisar los terrenos donde se emplazará la infraestructura estratégica, los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) viajarán este viernes a la provincia austral.

Cruces diplomáticos y la reacción del Reino Unido

El giro en la política exterior argentina sumó volumen político luego de que el gobierno nacional buscara capitalizar las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien prometió revisar la posición de su país sobre el litigio del Atlántico Sur.

La ofensiva oficial permitió a la gestión libertaria retomar la iniciativa en un expediente históricamente sensible para la opinión pública.

Sin embargo, la respuesta del Reino Unido no tardó en llegar. Autoridades británicas manifestaron su tajante rechazo a los planteos argentinos. El primer ministro Andy Burnham ratificó una defensa "implacable" sobre la voluntad de los habitantes del archipiélago de mantenerse bajo bandera británica.

Por su parte, el ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, le bajó el tono al conflicto al considerar que los discursos de Milei responden fundamentalmente a necesidades de la política doméstica argentina antes que a un cambio real en el escenario insular.