Andy Burnham, dijo que serán implacables en la defensa de Malvinas.

La declaración pública se produce en un escenario de renovada atención internacional sobre el Atlántico Sur. El mensaje desde Londres busca ratificar el control del territorio marítimo frente a los repetidos planteos diplomáticos que Argentina realiza de manera constante en distintos foros multilaterales.

Milei endureció su postura frente a las empresas que participan de proyectos hidrocarburíferos en Malvinas e inició los trámites para sancionar a personas y compañías vinculadas con la explotación de recursos en el archipiélago.

El reclamo de Javier Milei y las Islas Malvinas

Durante sus últimas intervenciones públicas, el presidente Javier Milei reafirmó los derechos irrevocables del país sobre las Islas Malvinas. Desde la Casa Rosada insistieron en que la vía diplomática y el derecho internacional continuarán siendo las herramientas principales para sostener el reclamo histórico por la vía pacífica.

A pesar de las intenciones del gobierno nacional para reabrir conversaciones en materia comercial o de cooperación internacional, las autoridades británicas han reiterado de forma continua que el estatus político de los pobladores de las Islas Malvinas es completamente innegociable.

El Reino Unido, además de los proyectos extractivistas de los recursos marítimos, ahora avanza en la extracción de hidrocarburos en Malvinas.

El escenario diplomático por la soberanía de las Islas Malvinas

Las fricciones bilaterales alrededor de las Islas Malvinas mantienen en alerta permanente a la Cancillería. El reclamo histórico del país cuenta con el respaldo explícito de diversos organismos regionales de América Latina, los cuales exhortan regularmente a cumplir las resoluciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para retomar el diálogo bilateral de manera concreta.

La administración argentina mantiene su estrategia de visibilizar la causa soberana de las Islas Malvinas en todos los eventos internacionales de relevancia sin resignar el mandato constitucional.