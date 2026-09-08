El día que el Gaucho Rivero recuperó las Islas Malvinas y se le plantó al poder británico durante meses

Según el relato histórico aportado, las condiciones de los trabajadores empeoraron. Se restringió la faena de ganado cimarrón y comenzaron a utilizarse vales o pagarés vinculados a Vernet, que William Dickson se negaba a recibir por su valor nominal.

El 26 de agosto de 1833, Rivero lideró a un grupo de ocho hombres, integrado por dos criollos y cinco charrúas, que se rebeló armado con facones, boleadoras y viejos fusiles.

La historia del Gaucho Rivero es asombrosa, tanto como su valor para enfrentar a los británicos en las Islas Malvinas. Imagen: Mendoza Antigua.

Los sublevados atacaron a los administradores de la colonia y mataron a cinco personas, entre ellas Dickson y Jean Simon. Después tomaron Puerto Soledad y arriaron la bandera británica. Diversas crónicas sostienen que también izaron la bandera argentina.

Durante cinco meses permanecieron en el interior de la isla, esperando ayuda desde el continente que nunca llegó. Hasta que fuerzas británicas sí llegaron para recuperar el control.

El destino del Gaucho Rivero y su legado en Malvinas

En enero de 1834, los buques HMS Challenger y HMS Tyne iniciaron la persecución. Finalmente, Rivero y sus compañeros fueron capturados y trasladados encadenados a Londres a bordo del HMS Beagle.

El proceso no terminó como esperaba la Corona británica. El tribunal del Almirantazgo determinó que no tenía jurisdicción para juzgarlos y los hombres fueron deportados al Río de la Plata. Rivero fue liberado en Montevideo.

El mapa de las Islas Malvinas, nombre por nombre. Imagen de archivo.

Los registros sobre sus últimos años son escasos. La historiografía revisionista argentina sostiene que se incorporó a las fuerzas de la Confederación Argentina y que murió durante la Batalla de la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845, combatiendo contra la flota anglo-francesa.

Aunque los documentos contemporáneos vinculan inicialmente la rebelión con reclamos económicos y laborales, su figura adquirió posteriormente una dimensión política y simbólica.

En Argentina, Rivero quedó asociado a la resistencia frente a la ocupación británica de Malvinas y al reclamo de soberanía sobre las islas.