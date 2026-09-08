La figura de Antonio “El Gaucho” Rivero ocupa un lugar particular en la historia argentina de las Islas Malvinas. Su protagonismo comenzó en 1833, pocos meses después de la ocupación británica, cuando encabezó una rebelión junto a otros peones rurales. Las causas del levantamiento y el destino posterior de Rivero, sin embargo, siguen siendo materia de debate entre historiadores.
El día que el Gaucho Rivero recuperó las Islas Malvinas y se le plantó al poder británico durante meses
Antonio “El Gaucho” Rivero encabezó en 1833 una rebelión en las Islas Malvinas. Su historia combina reclamos laborales, resistencia y debates historiográficos
Rivero era un peón de campo analfabeto, nacido en Entre Ríos, según distintos registros. Llegó a las islas alrededor de 1827 para trabajar en el amanse y arreo de ganado, dentro del proyecto productivo impulsado por Luis Vernet, comandante político y militar de Puerto Soledad desde 1829.
Las Islas Malvinas y la rebelión de Antonio Rivero en 1833
La situación cambió tras el ataque de la corbeta estadounidense USS Lexington en diciembre de 1831 y la posterior ocupación británica del 2 de enero de 1833, cuando la HMS Clio, comandada por John Onslow, expulsó a las autoridades argentinas remanentes.
Según el relato histórico aportado, las condiciones de los trabajadores empeoraron. Se restringió la faena de ganado cimarrón y comenzaron a utilizarse vales o pagarés vinculados a Vernet, que William Dickson se negaba a recibir por su valor nominal.
El 26 de agosto de 1833, Rivero lideró a un grupo de ocho hombres, integrado por dos criollos y cinco charrúas, que se rebeló armado con facones, boleadoras y viejos fusiles.
Los sublevados atacaron a los administradores de la colonia y mataron a cinco personas, entre ellas Dickson y Jean Simon. Después tomaron Puerto Soledad y arriaron la bandera británica. Diversas crónicas sostienen que también izaron la bandera argentina.
Durante cinco meses permanecieron en el interior de la isla, esperando ayuda desde el continente que nunca llegó. Hasta que fuerzas británicas sí llegaron para recuperar el control.
El destino del Gaucho Rivero y su legado en Malvinas
En enero de 1834, los buques HMS Challenger y HMS Tyne iniciaron la persecución. Finalmente, Rivero y sus compañeros fueron capturados y trasladados encadenados a Londres a bordo del HMS Beagle.
El proceso no terminó como esperaba la Corona británica. El tribunal del Almirantazgo determinó que no tenía jurisdicción para juzgarlos y los hombres fueron deportados al Río de la Plata. Rivero fue liberado en Montevideo.
Los registros sobre sus últimos años son escasos. La historiografía revisionista argentina sostiene que se incorporó a las fuerzas de la Confederación Argentina y que murió durante la Batalla de la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845, combatiendo contra la flota anglo-francesa.
Aunque los documentos contemporáneos vinculan inicialmente la rebelión con reclamos económicos y laborales, su figura adquirió posteriormente una dimensión política y simbólica.
En Argentina, Rivero quedó asociado a la resistencia frente a la ocupación británica de Malvinas y al reclamo de soberanía sobre las islas.
En pocas palabras
- Rebelión en Malvinas: Antonio "El Gaucho" Rivero lideró en 1833 un levantamiento contra la ocupación británica.
- Causas y Consecuencias: el reclamo laboral derivó en un enfrentamiento armado que culminó con su deportación.
- Legado Histórico: la figura de Rivero se convirtió en símbolo de resistencia y reclamo de soberanía argentina sobre las islas.