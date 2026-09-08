Por Malvinas, Tierra del Fuego pidió al Congreso derogar el tratado de inversiones con el Reino Unido

En ese sentido, Tierra del Fuego solicitó revisar la estructura jurídica diseñada tras los acuerdos de Madrid de fines de los años ochenta y principios de los noventa. Aquellos compromisos permitieron restablecer las relaciones bilaterales interrumpidas por el conflicto bélico de 1982 con el Reino Unido.

Desde la gobernación encabezada por Gustavo Melella remarcaron que el contexto actual demanda defender los recursos naturales en la plataforma continental. No obstante, especialistas advierten que el pacto con el Reino Unido contiene cláusulas que extienden la protección por 15 años más a las inversiones ejecutadas antes de una eventual denuncia del tratado.

El reclamo soberano frente al Reino Unido

La iniciativa fueguina coincide con recientes decisiones del gobierno nacional en el Atlántico Sur. Las autoridades informaron el incremento del presupuesto de Defensa para consolidar una Base Naval Integrada y denunciaron penalmente a petroleras que operan sin aval argentino en Malvinas, en el proyecto Sea Lion impulsado por el Reino Unido.

Una plataforma de la base Sea Lion.

Las presentaciones judiciales responden al incumplimiento de la Ley 26.659, que sanciona las actividades extractivas irregulares. La coincidencia entre la provincia y la Casa Rosada busca afianzar los reclamos sobre los espacios marítimos y frenar la explotación ilegal promovida por Gran Bretaña.

El debate en el Congreso sobre Gran Bretaña

La propuesta traslada la discusión sobre la diplomacia económica al ámbito parlamentario. El Senado y la Cámara de Diputados deberán evaluar los costos de revisar una norma aprobada hace más de tres décadas frente al Reino Unido.

Los legisladores analizarán los efectos jurídicos para las compañías con capitales de británicos radicadas en el país. El gobierno fueguino busca consolidar un frente político que reestructure la relación bilateral con el Reino Unido.