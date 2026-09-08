Por Malvinas, Tierra del Fuego pidió al Congreso derogar el tratado de inversiones con el Reino Unido

El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, solicitó formalmente al Congreso de la Nación la derogación del tratado de inversiones vigente con el Reino Unido. La soberanía sobre el archipiélago atlántico exige finalizar el régimen especial otorgado a las empresas británicas.
El funcionario provincial calificó como un inconveniente geopolítico el mantenimiento de la Ley 24.184. Esta norma aprobó en 1992 el convenio bilateral firmado durante 1990, bajo la gestión de Carlos Menem, que garantiza a los inversores del Reino Unido el trato de nación más favorecida.
Las objeciones a las empresas de Gran Bretaña
El representante fueguino argumentó que resulta contradictorio otorgar ventajas comerciales a un Estado que ocupa las islas. El acuerdo vigente contempla que las firmas provenientes del Reino Unido gocen de garantías para la libre transferencia de ganancias, protección ante eventuales expropiaciones y acceso a tribunales arbitrales internacionales.
En ese sentido, Tierra del Fuego solicitó revisar la estructura jurídica diseñada tras los acuerdos de Madrid de fines de los años ochenta y principios de los noventa. Aquellos compromisos permitieron restablecer las relaciones bilaterales interrumpidas por el conflicto bélico de 1982 con el Reino Unido.
Desde la gobernación encabezada por Gustavo Melella remarcaron que el contexto actual demanda defender los recursos naturales en la plataforma continental. No obstante, especialistas advierten que el pacto con el Reino Unido contiene cláusulas que extienden la protección por 15 años más a las inversiones ejecutadas antes de una eventual denuncia del tratado.
El reclamo soberano frente al Reino Unido
La iniciativa fueguina coincide con recientes decisiones del gobierno nacional en el Atlántico Sur. Las autoridades informaron el incremento del presupuesto de Defensa para consolidar una Base Naval Integrada y denunciaron penalmente a petroleras que operan sin aval argentino en Malvinas, en el proyecto Sea Lion impulsado por el Reino Unido.
Las presentaciones judiciales responden al incumplimiento de la Ley 26.659, que sanciona las actividades extractivas irregulares. La coincidencia entre la provincia y la Casa Rosada busca afianzar los reclamos sobre los espacios marítimos y frenar la explotación ilegal promovida por Gran Bretaña.
El debate en el Congreso sobre Gran Bretaña
La propuesta traslada la discusión sobre la diplomacia económica al ámbito parlamentario. El Senado y la Cámara de Diputados deberán evaluar los costos de revisar una norma aprobada hace más de tres décadas frente al Reino Unido.
Los legisladores analizarán los efectos jurídicos para las compañías con capitales de británicos radicadas en el país. El gobierno fueguino busca consolidar un frente político que reestructure la relación bilateral con el Reino Unido.
En pocas palabras
- Tierra del Fuego: solicitó al Congreso la derogación del tratado de inversiones con el Reino Unido.
- Argumento: consideran contradictorio otorgar ventajas comerciales a un Estado que ocupa las islas.
- Contexto: la iniciativa busca afianzar reclamos soberanos y frenar la explotación ilegal promovida por los británicos.