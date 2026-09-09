Diputados destrabó el tratamiento de la Emergencia en Discapacidad y la ley de morosidad

La moción tuvo 249 votos afirmativos y ninguno negativo. Según lo acordado, habrá una reunión informativa el miércoles 16 de septiembre y el plenario buscará emitir dictamen el miércoles 23.

Obtenido el despacho, el proyecto quedará en condiciones de volver al recinto para su tratamiento.

También avanzó el debate por la morosidad

La Cámara también aprobó el emplazamiento para que las comisiones avancen con los proyectos sobre endeudamiento familiar y morosidad. Esa votación terminó con 249 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención.

El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano destacó que el debate deberá contemplar los cerca de 50 proyectos presentados por distintos bloques, uno de ellos del mendocino Martín Aveiro.

Ahora, las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor tendrán reuniones informativas los martes 15 y 22 de septiembre, a las 14, y buscarán emitir dictamen el martes 29.

Discapacidad y morosidad en Diputados

En el caso de la Ley de Discapacidad, el objetivo de la oposición es extender durante 2027 una emergencia cuya vigencia vence a fin de año.

El otro eje es la morosidad y el endeudamiento familiar, un problema que se profundizó en los últimos meses y que llevó a distintos bloques a presentar cerca de 50 proyectos para buscar una respuesta. Las iniciativas plantean distintas alternativas para personas que acumularon deudas y tienen dificultades para afrontarlas.

Entre las propuestas aparecen la refinanciación obligatoria de determinadas deudas, la eliminación de intereses punitorios acumulados, la protección de la vivienda única, planes de pago de hasta 36 meses y límites a las tasas de refinanciación. El objetivo es aliviar la carga que enfrentan los hogares endeudados y evitar que la deuda siga creciendo.