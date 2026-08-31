Lourdes Arrieta apuntó contra Milei por la economía y el alineamiento con Israel

Alineamiento internacional: críticas de la diputada nacional Lourdes Arrieta

La ex integrante de La Libertad Avanza afirmó que existe una "bajada de línea muy grande" desde la Casa Rosada en relación con el respaldo irrestricto a Benjamin Netanyahu.

Lourdes Arrieta advirtió por la presunta utilización política del fenómeno del antisemitismo para silenciar críticas hacia el Estado de Israel.

Según su postura, resulta indispensable diferenciar entre el Israel bíblico y las decisiones del actual Estado secular. La legisladora por Mendoza enfatizó que cuestionar la diplomacia que impone el gobierno nacional no debe interpretarse como una postura contraria a la comunidad judía ni como un acto de antisemitismo.

Arrieta remarcó que mantendrá la libertad de opinar sobre la política exterior de la gestión del libertario sin caer en descalificaciones morales. En este sentido, sostuvo que todos los Estados reconocidos tienen derecho a existir dentro de sus fronteras y bajo sus propios consensos sociales, pero advirtió que la alineación rígida puede comprometer la neutralidad histórica que ha caracterizado al país en materia internacional.

El peligro de la persecución según la diputada nacional Lourdes Arrieta

En el plano religioso y social, Arrieta planteó su preocupación respecto al avance de discursos de odio en las redes sociales y en la arena legislativa. Hizo hincapié en sus convicciones cristianas y opinó que la fe no debe utilizarse como una herramienta de manipulación o de indicación del voto a la ciudadanía. Manifestó que el libre albedrío debe prevalecer al momento de tomar decisiones políticas y colectivas.

La diputada nacional alertó además sobre escenarios donde las posiciones extremas derivan en enfrentamientos entre pueblos o credos. Desde su perspectiva, el verdadero liderazgo debe promover la concordia e impedir que se generen fricciones religiosas o raciales en el territorio argentino, defendiendo la libertad de pensamiento por encima de cualquier directiva partidaria.

Lourdes Arrieta durante la entrevista donde manifestó su "independencia" dentro del Congreso.

Cuestionamientos de la diputada nacional Lourdes Arrieta al rumbo económico

Al analizar el balance económico de la gestión, la diputada nacional expresó una profunda decepción con el rumbo adoptado por el oficialismo, caracterizando el proceso como un alejamiento del proyecto original presentado durante la campaña presidencial de 2023. Puso el foco en la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, la dificultad para comprar medicamentos básicos y la falta de empatía hacia los sectores endeudados.

Para la diputada nacional Lourdes Arrieta, el país requiere una mirada que beneficie la producción local y proteja los recursos naturales y el trabajo nacional frente a las potencias extranjeras. En esa línea, se pronunció a favor de un esquema equilibrado con apertura interna pero proteccionista hacia el exterior, donde el Estado sostenga funciones indispensables como la educación, la salud, la seguridad y la defensa de las fronteras.

Una postura parlamentaria independiente

Actualmente integrada al bloque Provincias Unidas junto a otros legisladores del interior, la diputada nacional Lourdes Arrieta descartó definirse como una opositora obstruccionista, pero ratificó que no acatará mandatos automáticos de la bancada oficialista. Sostuvo que buscará priorizar la agenda concreta de las familias trabajadoras por encima de las disputas ideológicas o los intereses de los grandes grupos económicos.

Su distanciamiento definitivo de La Libertad Avanza refleja un escenario de reconfiguración en la Cámara de Diputados, donde los consensos regionales cobran mayor relevancia frente a los proyectos enviados desde Balcarce 50. La representante mendocina insistió en que su compromiso mantendrá foco en la defensa de los intereses locales y la moderación institucional.