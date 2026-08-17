La diputada mendocina Lourdes Arrieta, integrante del bloque Provincias Unidas tras su salida de La Libertad Avanza, expresó duras críticas contra la gestión del presidente Javier Milei. Durante sendas entrevistas radiales, la legisladora expuso los motivos de su distanciamiento del espacio oficialista y exigió explicaciones urgentes por el estado de abandono que registran las rutas nacionales.
Lourdes Arrieta cuestionó a Milei: "Decidí acompañarlo a él, no a la hermana"
La diputada nacional mendocina, Lourdes Arrieta, se mostró decepcionada con el gobierno nacional y reclamó por el estado de las rutas nacionales
El distanciamiento político con Javier Milei
Al ser consultada sobre su postura política actual, la diputada nacional afirmó encontrarse decepcionada con la conducción del Poder Ejecutivo Nacional. En declaraciones brindadas a Radio Rivadavia y consignadas por la Agencia Noticias Argentinas, aclaró su desacuerdo con las decisiones tomadas por el círculo íntimo presidencial durante los últimos meses.
“Decidí acompañarlo a él, no a la hermana”, aseveró la Lourdes Arrieta en referencia a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Asimismo, la legisladora cuestionó la incorporación de discursos con agresiones verbales y la existencia de mecanismos de manipulación en redes sociales dentro de la estructura oficialista, marcando distancia del tono adoptado por la administración central.
Críticas a la gestión de las rutas nacionales
En el mismo sentido, Lourdes Arrieta remarcó que su incursión en la actividad pública buscaba promover avances en materias esenciales como educación, salud y seguridad. Según lo publicado por el medio El Intransigente, la congresista lamentó la falta de empatía hacia los sectores con mayores carencias sociales y criticó la implementación de medidas asistenciales coyunturales por parte del gobierno nacional.
La legisladora planteó que los abordajes asistencialistas no resuelven las falencias estructurales que afectan a las familias vulnerables. Por ello, insistió en la necesidad de sancionar leyes de largo plazo que brinden herramientas efectivas para un desarrollo socioeconómico sostenido en todo el país.
Impacto del reclamo vial en Mendoza
El pedido de explicaciones por la infraestructura vial cobra relevancia en Mendoza, donde el mantenimiento de las rutas nacionales resulta clave para el tránsito productivo y turístico. El estado de conservación de estas calzadas reactivó el debate sobre la distribución de la obra pública y el rol de Vialidad Nacional en los principales corredores del territorio.
En pocas palabras
- Lourdes Arrieta: la diputada mendocina criticó la gestión de Javier Milei y apuntó a Karina Milei.
- Rutas nacionales: Arrieta reclamó por el estado de abandono de las rutas nacionales y la falta de obras.
- Distanciamiento político: la legisladora marcó distancia del oficialismo por el tono de los discursos y la manipulación en redes.