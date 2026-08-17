Lourdes Arrieta cuestionó a Milei: "Decidí acompañarlo a él, no a la hermana"

Críticas a la gestión de las rutas nacionales

En el mismo sentido, Lourdes Arrieta remarcó que su incursión en la actividad pública buscaba promover avances en materias esenciales como educación, salud y seguridad. Según lo publicado por el medio El Intransigente, la congresista lamentó la falta de empatía hacia los sectores con mayores carencias sociales y criticó la implementación de medidas asistenciales coyunturales por parte del gobierno nacional.

La legisladora planteó que los abordajes asistencialistas no resuelven las falencias estructurales que afectan a las familias vulnerables. Por ello, insistió en la necesidad de sancionar leyes de largo plazo que brinden herramientas efectivas para un desarrollo socioeconómico sostenido en todo el país.

Impacto del reclamo vial en Mendoza

El pedido de explicaciones por la infraestructura vial cobra relevancia en Mendoza, donde el mantenimiento de las rutas nacionales resulta clave para el tránsito productivo y turístico. El estado de conservación de estas calzadas reactivó el debate sobre la distribución de la obra pública y el rol de Vialidad Nacional en los principales corredores del territorio.