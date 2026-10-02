El plan de obras de Cornejo, municipio por municipio: los más "ganadores" del Presupuesto 2027

El Gobierno de Cornejo proyectó la repavimentación de dos tramos del Corredor del Oeste, en Godoy Cruz. Foto: Canal 7

Las obras que pensó Cornejo para cada municipio

En el anexo del Presupuesto 2027 figura el Plan Plurianual de Inversión Pública sujeta a financiamiento.

La Ciudad de Mendoza es el departamento con mayor número de proyectos. Además de las redes de agua y colectores cloacales urbanos (como el acueducto de calle 25 de Mayo, La Favorita y la 6ª Sección), concentra las grandes obras de infraestructura provincial e institucional.

Agua y Cloacas (AYSAM): Renovación acueducto Calle 25 de Mayo (entre Las Heras y Rivadavia); obras complementarias en La Favorita; Colector Ciudad F y 10ª Sección; Colector centro- trasvase de cuenca- adecuación integral de redes colectoras Godoy Cruz Capital; Acueducto y Colector 6ª Sección.

Renovación acueducto Calle 25 de Mayo (entre Las Heras y Rivadavia); obras complementarias en La Favorita; Colector Ciudad F y 10ª Sección; Colector centro- trasvase de cuenca- adecuación integral de redes colectoras Godoy Cruz Capital; Acueducto y Colector 6ª Sección. Vialidad : Ensanche coronamiento Dique Papagallos.

: Ensanche coronamiento Dique Papagallos. Educación (DGE): Escuela 2-031 Pedro del Molina y Escuela 4-210 Nelson Mandela.

Escuela 2-031 Pedro del Molina y Escuela 4-210 Nelson Mandela. Energía y Ambiente: Obras en Parque General San Martín y Ecoparque (calzadas, cunetas, sala de bombas, clínica veterinaria, recinto para pumas y centro para cóndor andino).

Obras en Parque General San Martín y Ecoparque (calzadas, cunetas, sala de bombas, clínica veterinaria, recinto para pumas y centro para cóndor andino). Salud: Ampliación de camas críticas en Hospital Central; Centro de Internación de Salud Mental; refuncionalización Hospital Lagomaggiore; Centro de Rehabilitación Kinesiológica Hospital Lencinas; Nuevo Hogar Santa Marta. En este caso, según el proyecto presentado en la Legislatura, la obra debería correr por cuenta de quien se quede con el inmueble actual ubicado en la calle Boulonge Sur Mer.

Ampliación de camas críticas en Hospital Central; Centro de Internación de Salud Mental; refuncionalización Hospital Lagomaggiore; Centro de Rehabilitación Kinesiológica Hospital Lencinas; Nuevo Hogar Santa Marta. En este caso, según el proyecto presentado en la Legislatura, la obra debería correr por cuenta de quien se quede con el inmueble actual ubicado en la calle Boulonge Sur Mer. Seguridad: Cuartel Central de Bomberos; Muro de Infantería; Cuerpo Médico Forense y Laboratorio de Huellas Genéticas; nuevo edificio para dependencias policiales.

Luján de Cuyo se posiciona en segundo lugar gracias a proyectos de alta envergadura de agua y saneamiento y de infraestructura y seguridad:

Agua y Cloacas (AYSAM): Nueva planta potabilizadora y acueductos del Plan Director Gran Mendoza; sistemas de provisión de agua y redes cloacales en Pedemonte Sur (Distrito Las Vertientes), Villa Potrerillos (optimización de bombeo y planta) y Ugarteche (1ª Etapa); generador de hipoclorito EPEP Luján

Educación (DGE): Escuela Nueva Secundaria 4-000 Vertientes Pedemonte

Vialidad (DPV): Repavimentación de RP 84 (Acceso Penitenciaría Almafuerte), RP 87 y puente sobre Río Mendoza

Salud y Seguridad: Casas de Medio Camino/CPAA y construcción del nuevo Establecimiento Penitenciario en Almafuerte.

El Gobierno de Cornejo proyectó la construcción de una nueva escuela en Vertientes del Pedemonte, en Luján de Cuyo.

San Rafael, en tanto, encabeza con 10 obras las proyectadas para la zona Sur:

DGE: Escuela N° 0-046 Pequeños Inmigrantes, Escuela N° 0-160 Ana María Aldunante y Escuela 4-130 Prof. Jorge de la Reta.

Vialidad: Doble Vía San Rafael - General Alvear (vinculada con acceso norte); trazado y pavimentación Cañón del Diamante y conexión RP 150 con RN 40; repavimentación Las Malvinas; pavimentación RP N° 179; mejora RP N° 154; Circuito Cañón del Atuel.

Seguridad: La prometida ampliación del Establecimiento Penitenciario El Cerrito.

Las obras para el resto de los municipios

Gran Mendoza

Guaymallén

Agua y Cloacas (AYSAM): Acueducto Film Andes - San Francisco del Monte (Etapas 1ª, 2ª y 3ª) y renovación del Colector Milagros.

Educación (DGE): Escuela 4-050 Roberto Azzoni, Escuela 4-201 Paulo Freire y Escuela 1-413 Petalozi.

Vialidad (DPV): Intercambiador tipo rotonda en RP N° 20 y Calle Reconquista; repavimentación RP N° 20 (Guaymallén-Maipú); refuncionalización del Carril Rodríguez Peña (compartido con Godoy Cruz y Maipú).

Las Heras

Agua y Cloacas (AYSAM): Nuevos acueductos del Plan Director Gran Mendoza; provisión de agua potable y optimización de tomas en Alta Montaña (1ª etapa).

Educación (DGE): Escuela 1-282 Francisco Javier Moyano y Escuela Nueva 4-000 Recuero.

Vialidad (DPV): Variante Logística RP N° 52 en Uspallata.

Salud: Segunda etapa del Hospital Dr. Héctor Gailhac (El Algarrobal); refuncionalización de la guardia del Hospital Carrillo; Casas de Medio Camino.

Maipú

Educación (DGE): Escuela 1-000 PROCREAR Primaria, Escuela 2-000 A Crear Especial y Escuela Nueva N° 4-225 Antonio Sarelli.

Vialidad (DPV): Intercambiador en la intersección de RP N° 60 y RP N° 9; obras en Carril Rodríguez Peña y RP N° 20.

Salud: Centro Ambulatorio Hospital Paroissien y refuncionalización integral (guardia, administración e internación).

En el plan de obras sujetas a financiamiento, el Presupuesto 2027 incluye una escuela en la zona del Procrear de Maipú.

Godoy Cruz

Agua y Cloacas (AYSAM): Renovación integral de redes colectoras; el Colector Centro - Trasvase de Cuenca que comparte con Capital.

Vialidad (DPV): Repavimentación del Corredor del Oeste (Tramos I y II) y Carril Rodríguez Peña.

Salud: Casas de Medio Camino (Hogar para personas con discapacidad)

Zona Este

San Martín

AYSAM: Ampliación del establecimiento depurador San Martín.

DGE: Escuela Nueva N° 1-000 PROCREAR Primaria; Escuela Nueva 4-213 Humberto A. Velastra; Jardín a Crear San Martín.

DPV: Pavimentación de Ruta Provincial N° 50; repavimentación Calle Carletto y Calle Guevara (El Divisadero)

Salud: Casas de Medio Camino

Junín

AYSAM: Ampliación de capacidad de tratamiento e incorporación en EPOP San Martín

DGE: Escuela N° 0-157 Margarita Iris Gutiérrez y Escuela Nueva 0-183 JIN

DPV: Pavimentación Calle La Colonia y repavimentación Calle La Posta

De aprobarse el Presupuesto 2027, el Gobierno buscará financiamiento para una buena cantidad de obras de agua y cloacas.

Santa Rosa

AYSAM: Establecimiento depurador Las Catitas / La Dormida

DGE: Escuela N° 0-135 Maestra Blanca de Rossi de Freire

DPV: Repavimentación RP N° 50

Rivadavia

DPV: Reconstrucción RP N° 62 (tramo Dique Medrano a Calle Ozan) y ampliación puente sobre RP N° 67

Salud: Casas de Medio Camino

La Paz

DPV: Repavimentación Calle El Cementerio

Valle de Uco

Tunuyán

AYSAM: Sistema integral de recolección y tratamiento de líquidos cloacales Tunuyán - Tupungato (Parte II - Establecimiento Depurador)

DGE: Escuela Nueva Inicial N° 0-000

DPV: Repavimentación Calle La Argentina

Salud: Ampliación Maternidad y Neonatología Hospital Scaravelli

El Scaravelli, de Tunuyán, es el hospital de cabecera del Valle de Uco.

Tupungato

DGE: Escuela Nueva N° 1-534 Cmdte. Luis Piedrabuena y Escuela Primaria Cordón del Plata

DPV: Repavimentación Calle La Costa; pavimentación RP N° 89 (II Tramo - Las Carreras); puente sobre Arroyo Anchayuyo

San Carlos

DGE: Escuela Nueva N° 4-234 Ing. Silvio José Lanati

Salud: Centro de Día y abordaje integral en el ex Edificio Tagarelli

Zona Sur

General Alvear

AYSAM: Nueva aducción EP General Alvear + Filtros a presión (ampliación de producción)

DGE: Escuela 2-707 Dr. Raúl Alfonsín y Escuela Nueva Inicial N° 0-000

DPV: Pavimentación Calle La Marzolina y Doble Vía San Rafael - General Alvear

Malargüe

DPV: Proyecto de Los Siete Valles y reconstrucción RP N° 186

Salud: Refuncionalización Hospital Malargüe

Lavalle

AYSAM: Sistema de reservas, presurización y distribución de agua potable en Villa Tulumaya y zona Noreste de Villa Tulumaya

DGE: Escuela 4-224 Apugliese y Escuela 4-000 B° Los Jarilleros

Salud: Reformas y mejoras en el Hospital Sícoli

Otras obras planificadas en el Presupuesto 2027

Por otra parte, el plan de obras sujeto a financiamiento contempla proyectos de alcance provincial o regional.

La categoría "Provincia" del anexo reúne obras de infraestructura pública estratégica cuya cobertura o servicio impacta en la totalidad de la población mendocina como fiscalías, intervenciones viales en general y un jardín sensorial.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

En tanto que también hay proyectos por zona o región como el camino turístico de la RP 94 o la calle El Manzano, del Valle de Uco; la conservación y mantenimiento anual de la red vial provincial en la Zona Sur, Norte, Centro y Este; y la construcción del intercambiador de la Ruta Nacional 7 y la Doble Vía del Este.

El proyecto del Presupuesto 2027 ingresó este miércoles por la noche a la Legislatura y será tratado por Diputados en las próximas semanas. De obtener media sanción, pasará al Senado para su aprobación definitiva.