El plan de obras de Cornejo, municipio por municipio: los más "ganadores" del Presupuesto 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 que presentó el Gobierno de Alfredo Cornejo en la Legislatura prevé una serie de obras para todos los departamentos, aunque sujetas a financiamiento. Las de mayor peso son de agua, saneamiento y cloacas; escuelas, cárceles; y obras viales y de colectores troncales.
La Ciudad de Mendoza, de Ulpiano Suarez, encabeza el listado que figura en el Anexo del proyecto, con 23 obras propuestas. De cerca lo siguen Luján de Cuyo y San Rafael.
De aprobarse la ley del Presupuesto, estas obras se irán licitando y ejecutando en la medida en que se obtengan los recursos. El artículo 49 establece particularmente que su financiamiento podrá provenir de reasignación de partidas, mayor recaudación o cualquier otra fuente disponible, y autoriza al Poder Ejecutivo a realizar todos los actos necesarios para concretar los aportes y financiamientos de dichas obras.
Las obras que pensó Cornejo para cada municipio
En el anexo del Presupuesto 2027 figura el Plan Plurianual de Inversión Pública sujeta a financiamiento.
La Ciudad de Mendoza es el departamento con mayor número de proyectos. Además de las redes de agua y colectores cloacales urbanos (como el acueducto de calle 25 de Mayo, La Favorita y la 6ª Sección), concentra las grandes obras de infraestructura provincial e institucional.
- Agua y Cloacas (AYSAM): Renovación acueducto Calle 25 de Mayo (entre Las Heras y Rivadavia); obras complementarias en La Favorita; Colector Ciudad F y 10ª Sección; Colector centro- trasvase de cuenca- adecuación integral de redes colectoras Godoy Cruz Capital; Acueducto y Colector 6ª Sección.
- Vialidad: Ensanche coronamiento Dique Papagallos.
- Educación (DGE): Escuela 2-031 Pedro del Molina y Escuela 4-210 Nelson Mandela.
- Energía y Ambiente: Obras en Parque General San Martín y Ecoparque (calzadas, cunetas, sala de bombas, clínica veterinaria, recinto para pumas y centro para cóndor andino).
- Salud: Ampliación de camas críticas en Hospital Central; Centro de Internación de Salud Mental; refuncionalización Hospital Lagomaggiore; Centro de Rehabilitación Kinesiológica Hospital Lencinas; Nuevo Hogar Santa Marta. En este caso, según el proyecto presentado en la Legislatura, la obra debería correr por cuenta de quien se quede con el inmueble actual ubicado en la calle Boulonge Sur Mer.
- Seguridad: Cuartel Central de Bomberos; Muro de Infantería; Cuerpo Médico Forense y Laboratorio de Huellas Genéticas; nuevo edificio para dependencias policiales.
Luján de Cuyo se posiciona en segundo lugar gracias a proyectos de alta envergadura de agua y saneamiento y de infraestructura y seguridad:
- Agua y Cloacas (AYSAM): Nueva planta potabilizadora y acueductos del Plan Director Gran Mendoza; sistemas de provisión de agua y redes cloacales en Pedemonte Sur (Distrito Las Vertientes), Villa Potrerillos (optimización de bombeo y planta) y Ugarteche (1ª Etapa); generador de hipoclorito EPEP Luján
- Educación (DGE): Escuela Nueva Secundaria 4-000 Vertientes Pedemonte
- Vialidad (DPV): Repavimentación de RP 84 (Acceso Penitenciaría Almafuerte), RP 87 y puente sobre Río Mendoza
- Salud y Seguridad: Casas de Medio Camino/CPAA y construcción del nuevo Establecimiento Penitenciario en Almafuerte.
San Rafael, en tanto, encabeza con 10 obras las proyectadas para la zona Sur:
- DGE: Escuela N° 0-046 Pequeños Inmigrantes, Escuela N° 0-160 Ana María Aldunante y Escuela 4-130 Prof. Jorge de la Reta.
- Vialidad: Doble Vía San Rafael - General Alvear (vinculada con acceso norte); trazado y pavimentación Cañón del Diamante y conexión RP 150 con RN 40; repavimentación Las Malvinas; pavimentación RP N° 179; mejora RP N° 154; Circuito Cañón del Atuel.
- Seguridad: La prometida ampliación del Establecimiento Penitenciario El Cerrito.
Las obras para el resto de los municipios
Gran Mendoza
Guaymallén
- Agua y Cloacas (AYSAM): Acueducto Film Andes - San Francisco del Monte (Etapas 1ª, 2ª y 3ª) y renovación del Colector Milagros.
- Educación (DGE): Escuela 4-050 Roberto Azzoni, Escuela 4-201 Paulo Freire y Escuela 1-413 Petalozi.
- Vialidad (DPV): Intercambiador tipo rotonda en RP N° 20 y Calle Reconquista; repavimentación RP N° 20 (Guaymallén-Maipú); refuncionalización del Carril Rodríguez Peña (compartido con Godoy Cruz y Maipú).
Las Heras
- Agua y Cloacas (AYSAM): Nuevos acueductos del Plan Director Gran Mendoza; provisión de agua potable y optimización de tomas en Alta Montaña (1ª etapa).
- Educación (DGE): Escuela 1-282 Francisco Javier Moyano y Escuela Nueva 4-000 Recuero.
- Vialidad (DPV): Variante Logística RP N° 52 en Uspallata.
- Salud: Segunda etapa del Hospital Dr. Héctor Gailhac (El Algarrobal); refuncionalización de la guardia del Hospital Carrillo; Casas de Medio Camino.
Maipú
- Educación (DGE): Escuela 1-000 PROCREAR Primaria, Escuela 2-000 A Crear Especial y Escuela Nueva N° 4-225 Antonio Sarelli.
- Vialidad (DPV): Intercambiador en la intersección de RP N° 60 y RP N° 9; obras en Carril Rodríguez Peña y RP N° 20.
- Salud: Centro Ambulatorio Hospital Paroissien y refuncionalización integral (guardia, administración e internación).
Godoy Cruz
- Agua y Cloacas (AYSAM): Renovación integral de redes colectoras; el Colector Centro - Trasvase de Cuenca que comparte con Capital.
- Vialidad (DPV): Repavimentación del Corredor del Oeste (Tramos I y II) y Carril Rodríguez Peña.
- Salud: Casas de Medio Camino (Hogar para personas con discapacidad)
Zona Este
San Martín
- AYSAM: Ampliación del establecimiento depurador San Martín.
- DGE: Escuela Nueva N° 1-000 PROCREAR Primaria; Escuela Nueva 4-213 Humberto A. Velastra; Jardín a Crear San Martín.
- DPV: Pavimentación de Ruta Provincial N° 50; repavimentación Calle Carletto y Calle Guevara (El Divisadero)
- Salud: Casas de Medio Camino
Junín
- AYSAM: Ampliación de capacidad de tratamiento e incorporación en EPOP San Martín
- DGE: Escuela N° 0-157 Margarita Iris Gutiérrez y Escuela Nueva 0-183 JIN
- DPV: Pavimentación Calle La Colonia y repavimentación Calle La Posta
Santa Rosa
- AYSAM: Establecimiento depurador Las Catitas / La Dormida
- DGE: Escuela N° 0-135 Maestra Blanca de Rossi de Freire
- DPV: Repavimentación RP N° 50
Rivadavia
- DPV: Reconstrucción RP N° 62 (tramo Dique Medrano a Calle Ozan) y ampliación puente sobre RP N° 67
- Salud: Casas de Medio Camino
La Paz
- DPV: Repavimentación Calle El Cementerio
Valle de Uco
Tunuyán
- AYSAM: Sistema integral de recolección y tratamiento de líquidos cloacales Tunuyán - Tupungato (Parte II - Establecimiento Depurador)
- DGE: Escuela Nueva Inicial N° 0-000
- DPV: Repavimentación Calle La Argentina
- Salud: Ampliación Maternidad y Neonatología Hospital Scaravelli
Tupungato
- DGE: Escuela Nueva N° 1-534 Cmdte. Luis Piedrabuena y Escuela Primaria Cordón del Plata
- DPV: Repavimentación Calle La Costa; pavimentación RP N° 89 (II Tramo - Las Carreras); puente sobre Arroyo Anchayuyo
San Carlos
- DGE: Escuela Nueva N° 4-234 Ing. Silvio José Lanati
- Salud: Centro de Día y abordaje integral en el ex Edificio Tagarelli
Zona Sur
General Alvear
- AYSAM: Nueva aducción EP General Alvear + Filtros a presión (ampliación de producción)
- DGE: Escuela 2-707 Dr. Raúl Alfonsín y Escuela Nueva Inicial N° 0-000
- DPV: Pavimentación Calle La Marzolina y Doble Vía San Rafael - General Alvear
Malargüe
- DPV: Proyecto de Los Siete Valles y reconstrucción RP N° 186
- Salud: Refuncionalización Hospital Malargüe
Lavalle
- AYSAM: Sistema de reservas, presurización y distribución de agua potable en Villa Tulumaya y zona Noreste de Villa Tulumaya
- DGE: Escuela 4-224 Apugliese y Escuela 4-000 B° Los Jarilleros
- Salud: Reformas y mejoras en el Hospital Sícoli
Otras obras planificadas en el Presupuesto 2027
Por otra parte, el plan de obras sujeto a financiamiento contempla proyectos de alcance provincial o regional.
La categoría "Provincia" del anexo reúne obras de infraestructura pública estratégica cuya cobertura o servicio impacta en la totalidad de la población mendocina como fiscalías, intervenciones viales en general y un jardín sensorial.
En tanto que también hay proyectos por zona o región como el camino turístico de la RP 94 o la calle El Manzano, del Valle de Uco; la conservación y mantenimiento anual de la red vial provincial en la Zona Sur, Norte, Centro y Este; y la construcción del intercambiador de la Ruta Nacional 7 y la Doble Vía del Este.
El proyecto del Presupuesto 2027 ingresó este miércoles por la noche a la Legislatura y será tratado por Diputados en las próximas semanas. De obtener media sanción, pasará al Senado para su aprobación definitiva.
En pocas palabras
- Presupuesto 2027: presentado por Alfredo Cornejo, prevé obras provinciales sujetas a financiamiento.
- Obras destacadas: Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo y San Rafael lideran en número de proyectos.
- Sectores prioritarios: incluyen agua, saneamiento, cloacas, educación, seguridad y obras viales.