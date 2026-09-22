Avanzan las obras en el Acceso Sur con los desvíos y cortes temporales

Montaje de las nuevas columnas de retención -de unos 20 metros de altura- correspondientes a la línea eléctrica de Alta Tensión de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, Foto: Gobierno de Mendoza

Pidieron paciencia y precaución por las tareas en el Acceso Sur

Funcionarios del área de infraestructura remarcaron la importancia de sostener el ritmo de la obra pese a las complicaciones en la circulación cotidiana. "Sabemos que estos trabajos generan demoras e inconvenientes en los desplazamientos diarios, pero son intervenciones necesarias para garantizar una traza segura, moderna y mejor iluminada a largo plazo", señalaron desde el Ejecutivo.

Las autoridades explicaron que para evitar el colapso total de la vía se disponen cortes parciales y banderilleros en los tramos en obra, por lo que solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización de advertencia y prever tiempos adicionales para sus desplazamientos, especialmente durante las primeras horas de la mañana y el regreso por la tarde.

Los trabajos en la mano al norte contemplan la colocación de nuevas capas de material asfáltico y el montaje de postes e infraestructura para iluminación LED, esquema que continuará replicándose de forma progresiva a medida que avancen los frentes de trabajo sobre el corredor.

La intervención en el Acceso Sur contempla un proyecto integral a lo largo de 16 kilómetros con una inversión de U$S77 millones. La obra incluye la construcción de 3 nuevos puentes (Malabia, Castro Barros y Zapiola) y la ampliación de otros dos (Bulnes y Anchorena), todos dotados de rotondas en sus extremos para ordenar los cruces. Esta infraestructura busca eliminar los históricos "efectos embudo" y garantizar un tránsito seguro y continuo para los vecinos de la zona y el transporte que conecta el Gran Mendoza con el corredor vitivinícola y turístico de Luján de Cuyo.