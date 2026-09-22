Los trabajos de mejoras sobre el Acceso Sur continúan su curso y volverán a afectar la circulación vehicular durante los próximos días, informaron desde el Gobierno.
Avanzan las obras en el Acceso Sur con los desvíos y cortes temporales
Las obras se concentran en la mano norte del Acceso Sur e incluyen repavimentación y la instalación de nuevo alumbrado. Pidieron paciencia y precaución
Las cuadrillas de obra avanzan sobre la calzada mano al norte con tareas de pavimentación y el despliegue del tendido eléctrico para la renovación del sistema de iluminación, lo que obliga a mantener reducciones de carril y desvíos temporales en distintos tramos del trazado.
La Dirección Provincial de Vialidad informó que las obras actuales apuntan al reasfaltado de la calzada y al recambio de la red eléctrica, trabajos para mejorar tanto la transitabilidad como la seguridad vial en una de las arterias más transitadas del Gran Mendoza.
Pidieron paciencia y precaución por las tareas en el Acceso Sur
Funcionarios del área de infraestructura remarcaron la importancia de sostener el ritmo de la obra pese a las complicaciones en la circulación cotidiana. "Sabemos que estos trabajos generan demoras e inconvenientes en los desplazamientos diarios, pero son intervenciones necesarias para garantizar una traza segura, moderna y mejor iluminada a largo plazo", señalaron desde el Ejecutivo.
Las autoridades explicaron que para evitar el colapso total de la vía se disponen cortes parciales y banderilleros en los tramos en obra, por lo que solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización de advertencia y prever tiempos adicionales para sus desplazamientos, especialmente durante las primeras horas de la mañana y el regreso por la tarde.
Los trabajos en la mano al norte contemplan la colocación de nuevas capas de material asfáltico y el montaje de postes e infraestructura para iluminación LED, esquema que continuará replicándose de forma progresiva a medida que avancen los frentes de trabajo sobre el corredor.
La intervención en el Acceso Sur contempla un proyecto integral a lo largo de 16 kilómetros con una inversión de U$S77 millones. La obra incluye la construcción de 3 nuevos puentes (Malabia, Castro Barros y Zapiola) y la ampliación de otros dos (Bulnes y Anchorena), todos dotados de rotondas en sus extremos para ordenar los cruces. Esta infraestructura busca eliminar los históricos "efectos embudo" y garantizar un tránsito seguro y continuo para los vecinos de la zona y el transporte que conecta el Gran Mendoza con el corredor vitivinícola y turístico de Luján de Cuyo.
En pocas palabras
- Obras en Acceso Sur: repavimentación y nuevo alumbrado afectan mano al Norte, generando demoras.
- Desvíos y Precaución: cortes temporales y reducciones de carril obligan a los automovilistas a circular con cuidado.
- Mejoras a Largo Plazo: intervenciones buscan garantizar una arteria segura, moderna y mejor iluminada.