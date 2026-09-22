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Paciencia y precaución

Avanzan las obras en el Acceso Sur con los desvíos y cortes temporales

Las obras se concentran en la mano norte del Acceso Sur e incluyen repavimentación y la instalación de nuevo alumbrado. Pidieron paciencia y precaución

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Los trabajos en el Acceso Sur obligan a cortes y desvíos temporales.

Los trabajos en el Acceso Sur obligan a cortes y desvíos temporales.

Foto: Gobierno de Mendoza

Los trabajos de mejoras sobre el Acceso Sur continúan su curso y volverán a afectar la circulación vehicular durante los próximos días, informaron desde el Gobierno.

Las cuadrillas de obra avanzan sobre la calzada mano al norte con tareas de pavimentación y el despliegue del tendido eléctrico para la renovación del sistema de iluminación, lo que obliga a mantener reducciones de carril y desvíos temporales en distintos tramos del trazado.

La Dirección Provincial de Vialidad informó que las obras actuales apuntan al reasfaltado de la calzada y al recambio de la red eléctrica, trabajos para mejorar tanto la transitabilidad como la seguridad vial en una de las arterias más transitadas del Gran Mendoza.

Montaje de las nuevas columnas de retención -de unos 20 metros de altura- correspondientes a la línea eléctrica de Alta Tensión de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz,

Montaje de las nuevas columnas de retención -de unos 20 metros de altura- correspondientes a la línea eléctrica de Alta Tensión de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz,

Pidieron paciencia y precaución por las tareas en el Acceso Sur

Funcionarios del área de infraestructura remarcaron la importancia de sostener el ritmo de la obra pese a las complicaciones en la circulación cotidiana. "Sabemos que estos trabajos generan demoras e inconvenientes en los desplazamientos diarios, pero son intervenciones necesarias para garantizar una traza segura, moderna y mejor iluminada a largo plazo", señalaron desde el Ejecutivo.

Las autoridades explicaron que para evitar el colapso total de la vía se disponen cortes parciales y banderilleros en los tramos en obra, por lo que solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización de advertencia y prever tiempos adicionales para sus desplazamientos, especialmente durante las primeras horas de la mañana y el regreso por la tarde.

Los trabajos en la mano al norte contemplan la colocación de nuevas capas de material asfáltico y el montaje de postes e infraestructura para iluminación LED, esquema que continuará replicándose de forma progresiva a medida que avancen los frentes de trabajo sobre el corredor.

La intervención en el Acceso Sur contempla un proyecto integral a lo largo de 16 kilómetros con una inversión de U$S77 millones. La obra incluye la construcción de 3 nuevos puentes (Malabia, Castro Barros y Zapiola) y la ampliación de otros dos (Bulnes y Anchorena), todos dotados de rotondas en sus extremos para ordenar los cruces. Esta infraestructura busca eliminar los históricos "efectos embudo" y garantizar un tránsito seguro y continuo para los vecinos de la zona y el transporte que conecta el Gran Mendoza con el corredor vitivinícola y turístico de Luján de Cuyo.

En pocas palabras

  • Obras en Acceso Sur: repavimentación y nuevo alumbrado afectan mano al Norte, generando demoras.
  • Desvíos y Precaución: cortes temporales y reducciones de carril obligan a los automovilistas a circular con cuidado.
  • Mejoras a Largo Plazo: intervenciones buscan garantizar una arteria segura, moderna y mejor iluminada.
Resumen generado por Thinkindot AI

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