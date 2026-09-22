La polémica en torno a la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil continúa, ya que la jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, declaró la inconstitucionalidad de la baja de la edad de imputabilidad para sobreseer a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.
Mercedes Rus sumó críticas a la jueza que declaró inconstitucional la baja de edad de imputabilidad
La ministra Mercedes Rus defendió la Ley Penal Juvenil. Dijo: "La Policía pone el cuerpo, la ley los límites y los jueces tienen que hacerla cumplir"
Si bien su fallo no suspende la ley, como había ocurrido con el amparo dictado en la provincia de Buenos Aires por la jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual, distintos referentes del sector de la seguridad cuestionaron duramente la resolución judicial.
"Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político", repudió el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Por otro lado, Patricia Bullrich dijo: "Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad".
A las críticas manifestadas por dirigentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del ámbito nacional, también se añade el rechazo de la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus.
Mercedes Rus sobre la decisión de la jueza Laura Beatriz De Marinis
"No podemos seguir esperando que cada juez decida si una ley votada por el Congreso le gusta o no. Los robos y la inseguridad no pueden quedar presos de un rulo progresista con ropaje judicial", comenzó diciendo Rus.
"La seguridad es hoy: la Policía pone el cuerpo, la ley pone los límites y los jueces tienen que hacerla cumplir. Desde los 14 años hay responsabilidad penal bajo un régimen especial. En Mendoza lo estamos aplicando. No es impunidad ni abandono: es responsabilidad, límites y un Estado que actúa a tiempo", finalizó la ministra de Seguridad.
El fallo dictado por la jueza De Marinis argumentó que la reducción de la edad de punibilidad resulta regresiva frente a los tratados internacionales con jerarquía constitucional y los señalamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sin embargo, la decisión judicial generó un inmediato repudio entre diversas autoridades de seguridad de, país, quienes sostienen que la inaplicabilidad del fuero penal juvenil para estos casos incrementa la impunidad y limita las herramientas de intervención estatal frente al delito cometido por menores de edad.
En pocas palabras
- Inconstitucionalidad: una jueza porteña declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad para un menor de 14 años.
- Críticas: funcionarios como Jorge Macri y Patricia Bullrich repudiaron el fallo judicial, calificándolo de garantista e impunidad.
- Defensa de ley: Mercedes Rus defendió la Ley Penal Juvenil, enfatizando la responsabilidad y la actuación estatal a tiempo.