Mercedes Rus sumó críticas a la jueza que declaró inconstitucional la baja de edad de imputabilidad

A las críticas manifestadas por dirigentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del ámbito nacional, también se añade el rechazo de la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus.

Mercedes Rus dijo: "Los robos y la inseguridad no pueden quedar presos de un rulo progresista con ropaje judicial". Foto: Gobierno de Mendoza

Mercedes Rus sobre la decisión de la jueza Laura Beatriz De Marinis

"No podemos seguir esperando que cada juez decida si una ley votada por el Congreso le gusta o no. Los robos y la inseguridad no pueden quedar presos de un rulo progresista con ropaje judicial", comenzó diciendo Rus.

"La seguridad es hoy: la Policía pone el cuerpo, la ley pone los límites y los jueces tienen que hacerla cumplir. Desde los 14 años hay responsabilidad penal bajo un régimen especial. En Mendoza lo estamos aplicando. No es impunidad ni abandono: es responsabilidad, límites y un Estado que actúa a tiempo", finalizó la ministra de Seguridad.

"No podemos seguir esperando que cada juez decida si una ley votada por el Congreso le gusta o no", aseguró Rus en la red social X.

El fallo dictado por la jueza De Marinis argumentó que la reducción de la edad de punibilidad resulta regresiva frente a los tratados internacionales con jerarquía constitucional y los señalamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sin embargo, la decisión judicial generó un inmediato repudio entre diversas autoridades de seguridad de, país, quienes sostienen que la inaplicabilidad del fuero penal juvenil para estos casos incrementa la impunidad y limita las herramientas de intervención estatal frente al delito cometido por menores de edad.