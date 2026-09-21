Los planes y sueños de los nuevos (viejos) dueños del Aconcagua

El campamento de Aconcagua Visión ya se prepara para una nueva temporada.

Oxígeno suplementario en altura, calefacción por biomasa, auditorías de huella de carbono y capacitación en seguridad forman parte de las transformaciones que perfilan el nuevo horizonte para estos tres grandes actores de la montaña.

Aconcagua Expediciones, la nueva cara de Inka de la familia Tetilla

Sebastián Tetilla lidera el equipo de Aconcagua Expediciones, la razón social detrás de la marca Inka, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria ininterrumpida en el Parque.

La firma encabezó el mapa de adjudicaciones con el mayor puntaje técnico y se quedó con 312 unidades funcionales del Parque, distribuidas en los cinco campamentos: Plaza de Mulas, Plaza Argentina, Confluencia, Pampa de Leñas y Casa de Piedra.

Juan Pablo Carmona, gerente comercial de Inka, contó a Diario UNO cómo la empresa proyecta una transformación paulatina, con foco en la seguridad y el cuidado ambiental, uno de los ejes que el Gobierno de Mendoza busca reforzar con las nuevas concesiones.

Entre las principales novedades para esta temporada y las próximas, destacó la implementación de programas de oxígeno suplementario mediante equipos diseñados para alta montaña, la evolución nutricional de los menús en altura y el desarrollo junto con YPF de una solución tecnológica para el tratamiento in situ de residuos sanitarios en los campamentos base.

Inka Expediciones encara una nueva temporada en el Aconcagua, ahora de la mano de la concesión formal por 20 años.

Aunque la nueva concesión cambia la escala de su operación, no modifica la esencia de Inka. La empresa mantendrá sus expediciones guiadas, la travesía 360°, los programas de trekking y los servicios habituales: permisos, traslados, porteadores, alojamiento, duchas, conectividad, alimentación y equipamiento médico.

“La experiencia no se mide solamente en años, sino en miles de decisiones tomadas en altura, cambios de clima, expediciones organizadas y personas de todo el mundo acompañadas en uno de los mayores desafíos de sus vidas”, afirmó Carmona.

Y dejó una frase que resume parte de esa experiencia: “Aconcagua no comienza el día en que se entra al Parque: comienza meses antes, con preparación, planificación y un equipo capaz de anticiparse a cada detalle”.

Aconcagua Visión y su marcado perfil ecológico

Los guías de montaña Mauricio Capitani, Karl Kobler y Heliana Donadel crearon Aconcagua Visión en 2011. Para ese entonces, ya conocían cada rincón del Parque.

En la flamante licitación, quedaron en el segundo escalón en cantidad de superficie adjudicada (288 UF) y calificación técnica, a pesar de su diferencial: desde hace cuatro años cuentan con certificación como Empresa B, compañías que responden a altos estándares y buscan generar un triple impacto económico, social y ambiental de manera simultánea.

Aconcagua Visión fue creada en 2011.

“Hace tres años nos sometemos a una auditoría externa que controla y certifica el tratamiento del agua, la huella de carbono, los residuos y la materia fecal”, contó Capitani a Diario UNO.

Para el estreno de la concesión, la operadora incorporará innovaciones como la calefacción por biomasa en sus domos con aislamiento térmico y un nuevo complejo de alojamiento en el campamento Confluencia, compuesto por 12 habitaciones dobles.

“Contamos con internet satelital en toda la montaña, paneles solares, duchas y menús para alimentación en altura”, repasó también Capitani al recordar los servicios habituales que ofrece la empresa.

Campamento de Aconcagua Visión.

Este año, a su vez, Aconcagua Visión buscará ampliar su propuesta deportiva con promociones especiales para grupos de runners y bikers preparados para los desafíos de la montaña.

Aconcagua Mountain Guide y su obsesión por la seguridad en el corazón de la montaña

Aconcagua MG completa el podio de los grandes operadores, con 268 UF asignadas en Plaza de Mulas, Plaza Argentina, Confluencia, Casa de Piedra y Pampa de Leñas.

Los guías de montaña Federico Simonovich, Gerónimo Siri y Carlos Peralta formaron la empresa hace una década, pero su equipo acumula más de 30 años de experiencia en el Aconcagua.

"La concesión no cambia de un día para el otro lo que hacemos, porque gran parte de esos servicios ya los veníamos prestando. Lo importante es que ahora lo hacemos como concesionarios oficiales del Parque", resalta Simonovich en diálogo con Diario UNO desde el corazón de la montaña, cuando la señal lo permite.

Campamento de Aconcagua Mountain Guide.

Y marca una cuestión clave para ellos que va más allá de cualquier mejora en el confort: la profesionalización del factor humano.

Por eso, mientras buscan que el pasajero esté cada vez más cómodo entre el viento, el frío y los incontables desafíos que propone el Aconcagua, la prioridad de la empresa para los próximos años estará puesta en la seguridad, la capacitación y los protocolos de trabajo del personal.

Aconcagua MG en pleno ascenso.

"La seguridad no es un aspecto más del servicio. Es la base de toda la operación", dice el guía, mientras ya proyecta junto a su equipo una nueva temporada que incluirá expediciones completas de ascenso al Aconcagua, tanto por la ruta normal como por el Valle de Vacas, además de programas de trekking.

La propuesta contempla una operación integral, desde la salida de la ciudad de Mendoza hasta todo lo que necesitan los andinistas en los campamentos de altura.

El nuevo mapa del Aconcagua y el arranque de la temporada

Detrás del trío que encabeza las adjudicaciones, el nuevo mapa del Parque Aconcagua se completa con otros 8 operadores: Fernando Grajales Expeditions (255 UF), Lanko Altas Montañas (218 UF), South Face (79 UF), Víctor Hugo Herrera - Mallku (69 UF), Andesport (60 UF), Juan Antonio Herrera (40 UF), Zurbriggen 6962 (40 UF) y Backpack Logística (23 UF).

Todos deberán ajustarse a nuevas reglas de operación. Entre ellas, un límite del 30% de superficie por sitio para evitar la concentración, el acceso gratuito a los baños para cualquier caminante y la relocalización progresiva de los domos de Plaza de Mulas, Plaza Argentina y Casa de Piedra hacia sectores de menor impacto ambiental.

Imagen de Aconcagua MG, uno de los operadores históricos que obtuvo una concesión por 20 años.

Con el nuevo esquema de concesiones ya en marcha, también comenzó la cuenta regresiva para la temporada 2026-2027. El Gobierno ya habilitó la preventa anticipada de permisos con tarifas promocionales hasta el 30 de septiembre.

Los valores parten de los $300.000 para residentes mendocinos, $450.000 para argentinos y U$S950 para extranjeros para el ascenso por Horcones. La venta se realiza exclusivamente a través de las empresas adjudicatarias mediante el sistema Aconpass.

Así, con nuevos contratos, pero operadores históricos y reglas más exigentes, el Aconcagua se prepara para una temporada que no será una más…