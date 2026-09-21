Por qué recomiendan cultivar una albahaca junto a la planta de tomate

La planta de tomate científicamente recibe el nombre de Solanum lycopersicum. Es originaria de Sudamérica y se caracteriza por sus tallos ramificados, sus flores amarillas y el fruto que brinda, que conocemos como tomate. También es una planta anual.

Si estás preparando una pequeña huerta en el jardín de casa, conviene plantar albahaca y tomate juntos. No es una receta mágica de jardinería; se relaciona con el espacio, la protección de plagas y el sabor de los frutos tras la cosecha. Esto en jardinería se conoce como siembra asociada y se utiliza para que las plantas se beneficien mutuamente.

El olor fuerte de la albahaca ahuyenta algunas plagas del jardín.

El olor fuerte de la albahaca espanta a ciertas plagas como los pulgones y las moscas blancas, que podrían atacar al tomate.

Además, estas plantas comparten necesidades de espacio, suelo y luz. Se cree que plantar estas especies juntas mejora no solo el crecimiento vigoroso de las dos, sino también el sabor tras la cosecha.

La albahaca también contribuye a que los tomates crezcan más sanos, favorece el desarrollo de las raíces y, de paso, el tomate protege a la albahaca con la sombra de su follaje y permite que el suelo retenga más humedad. Gracias a ello, la albahaca se mantiene más firme en el suelo.

Consejos para cultivar plantas de albahaca y tomate en el jardín

Si no vas a cultivar desde semillas y tienes las plantas en macetas recién compradas en el vivero, lo primero que vas a hacer es preparar la tierra del huerto para colocar las plantas.

Realiza un hueco con la forma de cada bloque de tierra y coloca tierra compactada y fértil. Introduce las plantas dejando unos 20 cm de distancia entre ambas para que se ayuden, pero no compitan por nutrientes.

Ambas plantas tienen necesidades parecidas, por eso combinan bien en la huerta.

Estas plantas necesitan al menos 6 horas de sol directo y un riego frecuente para que la tierra esté húmeda, pero no encharcada.

Poda las flores de la albahaca para que no gaste energía en la producción de semillas y coloca un tutor al tomate para que no se doblen los tallos.