Por qué recomiendan cultivar una albahaca junto a la planta de tomate

Muchos conocedores de la jardinería recomiendan colocar la albahaca junto a la planta de tomate, si estás experimentando en casa con semillas y vegetales. Estas plantas crecen mucho mejor si están juntas y hay una explicación para ello. Muchas plantas entablan una relación ambiental con las otras especies presentes en el huerto o en el interior de la casa.
Albahaca y tomate, mejor plantarlos juntos
La planta de albahaca (Ocimum basilicum) es una hierba aromática de crecimiento rápido y constante. Sus hojas se utilizan como saborizante en la cocina y se utilizaban en la medicina natural hace cientos de años.
La planta de tomate científicamente recibe el nombre de Solanum lycopersicum. Es originaria de Sudamérica y se caracteriza por sus tallos ramificados, sus flores amarillas y el fruto que brinda, que conocemos como tomate. También es una planta anual.
Si estás preparando una pequeña huerta en el jardín de casa, conviene plantar albahaca y tomate juntos. No es una receta mágica de jardinería; se relaciona con el espacio, la protección de plagas y el sabor de los frutos tras la cosecha. Esto en jardinería se conoce como siembra asociada y se utiliza para que las plantas se beneficien mutuamente.
El olor fuerte de la albahaca espanta a ciertas plagas como los pulgones y las moscas blancas, que podrían atacar al tomate.
Además, estas plantas comparten necesidades de espacio, suelo y luz. Se cree que plantar estas especies juntas mejora no solo el crecimiento vigoroso de las dos, sino también el sabor tras la cosecha.
La albahaca también contribuye a que los tomates crezcan más sanos, favorece el desarrollo de las raíces y, de paso, el tomate protege a la albahaca con la sombra de su follaje y permite que el suelo retenga más humedad. Gracias a ello, la albahaca se mantiene más firme en el suelo.
Consejos para cultivar plantas de albahaca y tomate en el jardín
Si no vas a cultivar desde semillas y tienes las plantas en macetas recién compradas en el vivero, lo primero que vas a hacer es preparar la tierra del huerto para colocar las plantas.
Realiza un hueco con la forma de cada bloque de tierra y coloca tierra compactada y fértil. Introduce las plantas dejando unos 20 cm de distancia entre ambas para que se ayuden, pero no compitan por nutrientes.
Estas plantas necesitan al menos 6 horas de sol directo y un riego frecuente para que la tierra esté húmeda, pero no encharcada.
Poda las flores de la albahaca para que no gaste energía en la producción de semillas y coloca un tutor al tomate para que no se doblen los tallos.
En pocas palabras
- Cultivo asociado: Se recomienda plantar albahaca junto a tomates para beneficiarse mutuamente y repeler plagas.
- Beneficios mutuos: La albahaca aleja insectos del tomate, mientras que el tomate protege a la albahaca de la sequía y el sol directo.
- Cuidados: Ambas plantas requieren al menos seis horas de sol, riego frecuente y una distancia de 20 cm entre ellas.