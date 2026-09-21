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Por qué recomiendan cultivar una albahaca junto a la planta de tomate

La albahaca y el tomate son dos plantas que se pueden tener en la huerta de la casa, preferentemente una junto a la otra

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
La planta de albahaca se lleva muy bien con la de tomate.

La planta de albahaca se lleva muy bien con la de tomate.

La albahaca es una planta de huerta y de jardín que se utiliza muchísimo en la cocina, en salsas, guisos, tuco y pizzas. Esta hierba de sabor intenso y olor reconocible se cultiva generalmente en un cajón en la huerta del patio o en una maceta para usar como planta decorativa.

Muchos conocedores de la jardinería recomiendan colocar la albahaca junto a la planta de tomate, si estás experimentando en casa con semillas y vegetales. Estas plantas crecen mucho mejor si están juntas y hay una explicación para ello. Muchas plantas entablan una relación ambiental con las otras especies presentes en el huerto o en el interior de la casa.

La planta de tomate se puede cultivar junto a otras especies.

La planta de tomate se puede cultivar junto a otras especies.

Albahaca y tomate, mejor plantarlos juntos

La planta de albahaca (Ocimum basilicum) es una hierba aromática de crecimiento rápido y constante. Sus hojas se utilizan como saborizante en la cocina y se utilizaban en la medicina natural hace cientos de años.

La planta de tomate científicamente recibe el nombre de Solanum lycopersicum. Es originaria de Sudamérica y se caracteriza por sus tallos ramificados, sus flores amarillas y el fruto que brinda, que conocemos como tomate. También es una planta anual.

Si estás preparando una pequeña huerta en el jardín de casa, conviene plantar albahaca y tomate juntos. No es una receta mágica de jardinería; se relaciona con el espacio, la protección de plagas y el sabor de los frutos tras la cosecha. Esto en jardinería se conoce como siembra asociada y se utiliza para que las plantas se beneficien mutuamente.

El olor fuerte de la albahaca ahuyenta algunas plagas del jard&iacute;n.

El olor fuerte de la albahaca ahuyenta algunas plagas del jardín.

El olor fuerte de la albahaca espanta a ciertas plagas como los pulgones y las moscas blancas, que podrían atacar al tomate.

Además, estas plantas comparten necesidades de espacio, suelo y luz. Se cree que plantar estas especies juntas mejora no solo el crecimiento vigoroso de las dos, sino también el sabor tras la cosecha.

La albahaca también contribuye a que los tomates crezcan más sanos, favorece el desarrollo de las raíces y, de paso, el tomate protege a la albahaca con la sombra de su follaje y permite que el suelo retenga más humedad. Gracias a ello, la albahaca se mantiene más firme en el suelo.

Consejos para cultivar plantas de albahaca y tomate en el jardín

Si no vas a cultivar desde semillas y tienes las plantas en macetas recién compradas en el vivero, lo primero que vas a hacer es preparar la tierra del huerto para colocar las plantas.

Realiza un hueco con la forma de cada bloque de tierra y coloca tierra compactada y fértil. Introduce las plantas dejando unos 20 cm de distancia entre ambas para que se ayuden, pero no compitan por nutrientes.

Ambas plantas tienen necesidades parecidas, por eso combinan bien en la huerta.&nbsp;

Ambas plantas tienen necesidades parecidas, por eso combinan bien en la huerta.

Estas plantas necesitan al menos 6 horas de sol directo y un riego frecuente para que la tierra esté húmeda, pero no encharcada.

Poda las flores de la albahaca para que no gaste energía en la producción de semillas y coloca un tutor al tomate para que no se doblen los tallos.

En pocas palabras

  • Cultivo asociado: Se recomienda plantar albahaca junto a tomates para beneficiarse mutuamente y repeler plagas.
  • Beneficios mutuos: La albahaca aleja insectos del tomate, mientras que el tomate protege a la albahaca de la sequía y el sol directo.
  • Cuidados: Ambas plantas requieren al menos seis horas de sol, riego frecuente y una distancia de 20 cm entre ellas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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