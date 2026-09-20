Árbol limonero: por qué recomiendan colocar una cinta en su tronco y cuál es el beneficio

Estos insectos trepan constantemente para "pastorear" y proteger a los pulgones, pequeños parásitos que se alimentan de la savia tierna del árbol y secretan una sustancia azucarada que las hormigas aprovechan.

El control de plagas es el beneficio principal de este truco.

Al colocar la cinta con pegamento en el tronco, se logra un beneficio clave para el jardín: se interrumpe el tránsito de los insectos protectores.

De esta manera, los pulgones quedan desprotegidos ante la llegada de depredadores naturales como las mariquitas, o bien facilitan que el dueño de casa pueda combatirlos de forma ecológica sin necesidad de recurrir a químicos agresivos.

Cómo aplicar este truco casero de forma segura

Para implementar esta técnica en el jardín sin perjudicar la salud de la planta, los especialistas recomiendan utilizar materiales específicos que no lastimen la corteza.

No se debe adherir el pegamento directamente sobre la madera del árbol, sino colocar primero una base protectora (como una tira de papel encerado o plástico flexible) y por encima aplicar la sustancia pegajosa apta para uso agrícola.

Esta solución ecológica previene que las plagas arruinen los brotes nuevos y las futuras flores, garantizando una cosecha mucho más abundante y saludable sin comprometer el equilibrio natural del jardín. Un truco casero accesible, rápido de implementar y con resultados más que comprobados para proteger el verde de casa.