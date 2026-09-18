"Estalla de flores": cuál es el momento exacto para podar el árbol limonero en primavera

Dentro del jardín, el árbol limonero se posiciona como una de las especies más elegidas por los mendocinos, no solo por su fragante aroma sino también por la generosidad de sus frutos. Para lograr un verdadero estallido de flores que luego se transformen en limones grandes y jugosos, la clave principal está en la poda.
El corte de mantenimiento no se debe realizar al azar. Aplicar las tijeras a destiempo o sin el conocimiento previo puede debilitar al árbol, dejándolo expuesto a plagas de la temporada o cancelando por completo su ciclo de floración.
Cuándo es el momento exacto para podar el limonero
Según coinciden los especialistas en jardinería casera y botánica, la ventana ideal para intervenir el árbol limonero durante la primavera se da justo después de que hayan transcurrido las últimas heladas, pero antes de que el frutal inicie su brotación más agresiva.
En climas templados, esto ocurre entre mediados y finales de septiembre. La razón biológica es sencilla: si se realiza la poda muy temprano y entra un frente frío fuera de agenda, las heridas abiertas del ejemplar sufrirán el impacto térmico.
Por el contrario, si la poda se retrasa demasiado, cuando la planta ya está repleta de botones florales, se estará retirando savia y energía vital para el desarrollo de los frutos.
Cómo podar el limonero para estimular una floración explosiva
Para maximizar el rendimiento de la cosecha, los jardineros sugieren seguir una serie de pasos fundamentales durante la poda de primavera:
- Eliminar las ramas secas y enfermas: es la prioridad sanitaria. Retirar todo lo que esté dañado ayuda a que la luz solar penetre directamente en el centro de la copa.
- Retirar los chupones: son las ramas gruesas y verticales que crecen con fuerza desde la base o el tronco principal. Absorben gran cantidad de nutrientes, pero no producen flores ni frutos.
- Despejar el interior: un limonero necesita una buena circulación de aire en el centro para evitar la proliferación de cochinillas o minadores de los cítricos.
En pocas palabras
- Momento ideal: la poda del limonero se realiza tras las últimas heladas y antes de la brotación intensa.
- Importancia: podar a destiempo debilita el árbol o reduce la producción de frutos.
- Pasos clave: eliminar ramas secas, chupones y despejar el interior para mejorar la circulación de aire.