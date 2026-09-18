"Estalla de flores": cuál es el momento exacto para podar el árbol limonero en primavera

El corte de mantenimiento no se debe realizar al azar. Aplicar las tijeras a destiempo o sin el conocimiento previo puede debilitar al árbol, dejándolo expuesto a plagas de la temporada o cancelando por completo su ciclo de floración.

La poda del limonero puede ser el disparador para que el árbol estalle de flores.

Cuándo es el momento exacto para podar el limonero

Según coinciden los especialistas en jardinería casera y botánica, la ventana ideal para intervenir el árbol limonero durante la primavera se da justo después de que hayan transcurrido las últimas heladas, pero antes de que el frutal inicie su brotación más agresiva.