Árbol limonero: el efectivo sistema de riego que ahorrará agua y duplicará la cosecha

Al instalar un sistema por goteo localizado, el agua llega directamente a la zona donde el árbol realmente la aprovecha. Este sistema permite reducir el consumo de agua hasta en un 60%, un factor crucial para cuidar el bolsillo y el medioambiente.

Al no mojar de manera directa el cuello del tronco, se previene la aparición de la Phytophthora, un hongo letal que pudre las raíces del cítrico, como también la llegada de otras plagas.

El riego por goteo es uno de los sistemas más efectivos.

Este método de riego facilita la aplicación de fertilizantes (fertirriego), permitiendo que los nutrientes lleguen directo a la masa radicular activa.

Cada cuánto regar por goteo para lograr una cosecha récord

Durante los meses de primavera y verano, cuando el árbol entra en etapa de floración y cuajado del fruto, los riegos deben ser breves pero constantes (diarios o día por medio).

Ya con la llegada del frío en otoño e invierno, el limonero entra en reposo y el riego debe espaciarse a una o dos veces por semana, adaptándose a las lluvias de la temporada.

Aplicar este sistema no solo cuida un recurso cada vez más valioso como el agua, sino que le otorga al árbol el equilibrio perfecto para concentrar su energía en lo que todos buscan: limones grandes, pesados y de excelente calidad.