Preventa para subir el Aconcagua: lanzan la preventa de permisos con tarifas promocionales

El Gobierno de Mendoza oficializó la apertura de la venta anticipada y promocional de permisos de ingreso al Parque Provincial Aconcagua para la temporada estival 2026-2027. La medida, oficializada este miércoles mediante la Resolución Nº 581 de la Dirección de Áreas Protegidas en el Boletín Oficial, busca permitir que expedicionarios y prestadores turísticos planifiquen la logística de alta montaña con mayor previsibilidad.
El período de comercialización con precio promocional estará vigente desde el 14 hasta el 30 de septiembre de 2026. Las gestiones deberán realizarse de manera exclusiva a través de las empresas prestadoras de servicios que resultaron adjudicatarias de la licitación oficial del parque, alcanzando únicamente a las categorías de ascenso y trekking largo.
Valores y tarifas promocionales por ruta
Los aranceles promocionales varían según la actividad, la ruta elegida y el origen del visitante, debiendo abonarse en moneda nacional (los valores expresados en dólares se convierten al tipo de cambio comprador del Banco Nación del día anterior al pago):
Quebrada de Horcones (Ascenso):
- Mendocino: $300.000
- Nacional: $450.000
- Extranjero: USD 950
Quebrada de Horcones (Trekking Largo):
- Mendocino: $85.000
- Nacional: $130.000
- Extranjero: USD 450
Quebrada de Vacas (Ascenso):
- Mendocino: $340.000
- Nacional: $490.000
- Extranjero: USD 1.290
A la hora de adquirir los pases, las empresas podrán optar por permisos nominados o innominados mediante el sistema Aconpass. En el caso de los permisos sin nombre, las firmas tendrán la obligación de asignarles un titular específico entre el 1º y el 30 de octubre de 2026.
Seguro obligatorio y reglas de reprogramación
Un requisito indispensable fijado por la normativa es la contratación obligatoria de un seguro o servicio de evacuación y asistencia médica por parte de cada ingresante. La póliza debe contemplar cobertura para deportes de aventura, gastos médicos, búsqueda y rescate hasta una altura mínima de 5.500 metros sobre el nivel del mar (altura correspondiente al campamento Nido de Cóndores). En caso de no contar con un seguro que cubra estos imprevistos, la empresa prestadora contratada deberá hacerse cargo de los costos operativos de evacuación.
Por último, la resolución aclara que no se realizarán reintegros de dinero bajo ningún concepto. Sin embargo, si un andinista no puede realizar la expedición durante la temporada 2026-2027 por cualquier motivo, el pase nominado conservará su validez y podrá ser utilizado en temporadas posteriores, siempre que el titular presente la actualización correspondiente de su seguro de evacuación.
En pocas palabras
- Preventa Aconcagua: lanzan venta anticipada de permisos para temporada 2026-2027 hasta el 30 de septiembre.
- Tarifas promocionales: los precios varían por ruta, tipo de actividad y origen del visitante.
- Seguro obligatorio: exigen cobertura de asistencia médica y evacuación hasta los 5.500 metros.