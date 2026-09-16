Preventa para subir el Aconcagua: lanzan la preventa de permisos con tarifas promocionales

Quebrada de Horcones (Ascenso):

Mendocino: $300.000

Nacional: $450.000

Extranjero: USD 950

Quebrada de Horcones (Trekking Largo):

Mendocino: $85.000

Nacional: $130.000

Extranjero: USD 450

Quebrada de Vacas (Ascenso):

Mendocino: $340.000

Nacional: $490.000

Extranjero: USD 1.290

A la hora de adquirir los pases, las empresas podrán optar por permisos nominados o innominados mediante el sistema Aconpass. En el caso de los permisos sin nombre, las firmas tendrán la obligación de asignarles un titular específico entre el 1º y el 30 de octubre de 2026.

Quienes realicen Ascenso o Trekking Largo deberán contar obligatoriamente con seguro de evacuación con cobertura hasta los 5.500 metros. Foto: Acuvema

Seguro obligatorio y reglas de reprogramación

Un requisito indispensable fijado por la normativa es la contratación obligatoria de un seguro o servicio de evacuación y asistencia médica por parte de cada ingresante. La póliza debe contemplar cobertura para deportes de aventura, gastos médicos, búsqueda y rescate hasta una altura mínima de 5.500 metros sobre el nivel del mar (altura correspondiente al campamento Nido de Cóndores). En caso de no contar con un seguro que cubra estos imprevistos, la empresa prestadora contratada deberá hacerse cargo de los costos operativos de evacuación.

Las tarifas con descuento se comercializan de forma exclusiva a través de las empresas prestadoras de servicios adjudicadas.

Por último, la resolución aclara que no se realizarán reintegros de dinero bajo ningún concepto. Sin embargo, si un andinista no puede realizar la expedición durante la temporada 2026-2027 por cualquier motivo, el pase nominado conservará su validez y podrá ser utilizado en temporadas posteriores, siempre que el titular presente la actualización correspondiente de su seguro de evacuación.