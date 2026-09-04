Obras del Acceso Sur: Cornejo y Allasino preparan los desvíos alternativos que demorarán 4 meses

El trabajo de pavimentación de las colectoras del Acceso Sur, en el tramo que va de Quintana a la Variante Palmira, arrancó esta semana y tiene un periodo de trabajo de 4 meses.

"Esta semana la provincia nos aportó el material, y como ya habíamos avanzado con la nivelación y compactación, iniciamos el asfalto. En esa zona no habrá cortes totales, si continuaremos con los desvíos que por ahora se hacen hacia la otra trocha. Es decir como se está interviniendo la trocha principal oeste (que va de sur a norte), la trocha principal este se hace de doble mano de circulación", confirmó Adrián Bertolo, Director de Obras de Luján.

La inversión que costeará Alfredo Cornejo irá a la compra de unos 100.000 metros cuadrados de concreto asfáltico que es lo que se requiere para renovar todas las colectoras. Este segundo tramo arrancó con la colectora oeste y se está asfaltando de norte a sur.

Una obra que cambiará el mapa del Acceso Sur en Luján de Cuyo

La transformación integral del Acceso Sur, entre calle Paso y el empalme con la Variante Palmira-Agrelo, es una obra que demandará entre 20 y 22 meses y supondrá una inversión cercana a los u$S60 millones.

El proyecto contempla la incorporación de una tercera trocha por sentido, la reconstrucción completa de la calzada, puentes, nuevas rotondas en puntos críticos como calles Aráoz y Azcuénaga, mejoras en las banquinas y obras para agilizar uno de los corredores más transitados de Mendoza.

En el Acceso Sur se construirán 3 nuevos puentes vehiculares en el tramo de Luján de Cuyo. Habrá un cuarto en Godoy Cruz.

Sección 1: de calle Paso a Azcuénaga (7,72 km)

Es el tramo urbano y el más complejo de la obra. Allí se construirá una tercera trocha por sentido, que se incorporará hacia el cantero central para ampliar la capacidad de una ruta por donde hoy circulan unos 70.000 vehículos diarios.

Además, el proyecto contempla:

tres puentes vehiculares: Malabia, Castro Barros y Zapiola;

tres puentes peatonales;

nuevas rotondas en calles Aráoz y Azcuénaga para ordenar los giros;

reconstrucción del pavimento y mejoras en la seguridad vial.

El contrato fija un plazo de dos años, aunque la tercera trocha deberá estar habilitada en 14 meses.

Sección 2: de Azcuénaga a la Variante Palmira-Ruta 7 (8 km)

En este sector no habrá ampliación con una tercera trocha. El objetivo es recuperar completamente la calzada existente mediante una rehabilitación estructural del pavimento.

Los trabajos incluyen:

una nueva base granular de 20 centímetros;

una carpeta de concreto asfáltico de 12 centímetros, colocada en dos capas;

reemplazo total de la señalización vertical;

nueva demarcación horizontal;

construcción de ramas de ingreso y egreso en calle Varaschín para mejorar el acceso a Perdriel.

Este tramo del Acceso Sur demandará obras durante un año.