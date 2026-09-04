Cornejo respaldó el giro de Milei por Malvinas y pidió una política de Estado

"La defensa de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas es una causa nacional que está por encima de cualquier diferencia política o partidaria", dijo Cornejo.

La palabra de Cornejo tras la cadena nacional de Milei sobre las Islas Malvinas

El pronunciamiento se produjo horas después de la cadena nacional en la que Milei anunció un conjunto de medidas frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes en aguas próximas a las islas.

El Presidente anunció un decreto para reforzar la aplicación de la normativa argentina sobre exploración y explotación de hidrocarburos y anticipó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa contempla, entre otros puntos, endurecer las sanciones contra empresas que participen de actividades no autorizadas por Argentina y extender las penalidades a proveedores vinculados con esos proyectos.

El decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció mecanismos para detectar actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos que Argentina considera propios. También incorporó nuevas exigencias para quienes soliciten permisos o concesiones de hidrocarburos en el país.

Javier Milei puso a las Malvinas en agenda esta semana mediante una cadena nacional.

El respaldo de Cornejo

En su mensaje, el gobernador mendocino señaló que desde la provincia respaldan el envío del proyecto al Congreso y vinculó esa postura con la historia de Mendoza y su relación con la construcción de la soberanía argentina.

“Lo hacemos desde una provincia que reconoce y acompaña a sus veteranos y mantiene viva la memoria de los mendocinos que combatieron por nuestro país”, sostuvo.

Cornejo también recordó el papel de Mendoza en la organización del Ejército de los Andes y la figura del general José de San Martín como parte de la historia de la independencia argentina.

Pero uno de los puntos centrales de su pronunciamiento fue el respaldo a las medidas económicas anunciadas por Milei.

Cornejo junto a veteranos de Malvinas.

“También considero positivo este cambio de política”, afirmó el gobernador, quien sostuvo que las medidas de represalia económica, “de ser efectivas”, pueden tener mayor capacidad de incidencia que resoluciones que, aun siendo importantes desde el punto de vista diplomático, “muchas veces no producen efectos concretos”.

En ese sentido, consideró que sostener el reclamo también requiere “instrumentos que generen consecuencias y fortalezcan la posición argentina”.

La postura de Milei sobre Malvinas

Durante la cadena nacional del jueves, Milei sostuvo que las Malvinas son argentinas “por historia y por derecho” y presentó las nuevas medidas como parte de una estrategia para defender los recursos naturales y la soberanía.

El gobierno señaló que el avance del proyecto Sea Lion representa un riesgo concreto por la explotación de recursos no renovables y anunció que buscará coordinar las acciones de la Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

La actividad petrolera extranjera en el Atlántico Sur, una preocupación para la Argentina.

El proyecto que será enviado al Congreso también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y un marco para la protección de infraestructura crítica y de los espacios aeroespaciales y marítimos.

En su escrito, Cornejo cerró con un planteo similar al realizado por Milei durante la cadena nacional: que la cuestión Malvinas debe sostenerse como una política de Estado.

“Malvinas exige una política de Estado: firmeza en el reclamo, respeto por nuestros veteranos y una defensa permanente de nuestros derechos soberanos por las vías diplomáticas y conforme al derecho internacional”, concluyó el gobernador.