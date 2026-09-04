El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, respaldó las nuevas medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en relación con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el avance de proyectos de explotación petrolera en la zona.
Cornejo respaldó el giro de Milei por Malvinas y pidió una política de Estado
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, valoró las medidas económicas contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas
A través de una publicación en sus redes sociales, Cornejo sostuvo que la defensa de la soberanía sobre las islas constituye una causa nacional que debe quedar por encima de las diferencias políticas y partidarias. En ese mensaje etiquetó a Milei y difundió un escrito con su posición sobre el nuevo rumbo adoptado por el gobierno nacional.
“La defensa de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas es una causa nacional que está por encima de cualquier diferencia política o partidaria”, afirmó el mandatario mendocino.
La palabra de Cornejo tras la cadena nacional de Milei sobre las Islas Malvinas
El pronunciamiento se produjo horas después de la cadena nacional en la que Milei anunció un conjunto de medidas frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes en aguas próximas a las islas.
El Presidente anunció un decreto para reforzar la aplicación de la normativa argentina sobre exploración y explotación de hidrocarburos y anticipó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa contempla, entre otros puntos, endurecer las sanciones contra empresas que participen de actividades no autorizadas por Argentina y extender las penalidades a proveedores vinculados con esos proyectos.
El decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció mecanismos para detectar actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos que Argentina considera propios. También incorporó nuevas exigencias para quienes soliciten permisos o concesiones de hidrocarburos en el país.
El respaldo de Cornejo
En su mensaje, el gobernador mendocino señaló que desde la provincia respaldan el envío del proyecto al Congreso y vinculó esa postura con la historia de Mendoza y su relación con la construcción de la soberanía argentina.
“Lo hacemos desde una provincia que reconoce y acompaña a sus veteranos y mantiene viva la memoria de los mendocinos que combatieron por nuestro país”, sostuvo.
Cornejo también recordó el papel de Mendoza en la organización del Ejército de los Andes y la figura del general José de San Martín como parte de la historia de la independencia argentina.
Pero uno de los puntos centrales de su pronunciamiento fue el respaldo a las medidas económicas anunciadas por Milei.
“También considero positivo este cambio de política”, afirmó el gobernador, quien sostuvo que las medidas de represalia económica, “de ser efectivas”, pueden tener mayor capacidad de incidencia que resoluciones que, aun siendo importantes desde el punto de vista diplomático, “muchas veces no producen efectos concretos”.
En ese sentido, consideró que sostener el reclamo también requiere “instrumentos que generen consecuencias y fortalezcan la posición argentina”.
La postura de Milei sobre Malvinas
Durante la cadena nacional del jueves, Milei sostuvo que las Malvinas son argentinas “por historia y por derecho” y presentó las nuevas medidas como parte de una estrategia para defender los recursos naturales y la soberanía.
El gobierno señaló que el avance del proyecto Sea Lion representa un riesgo concreto por la explotación de recursos no renovables y anunció que buscará coordinar las acciones de la Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
El proyecto que será enviado al Congreso también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y un marco para la protección de infraestructura crítica y de los espacios aeroespaciales y marítimos.
En su escrito, Cornejo cerró con un planteo similar al realizado por Milei durante la cadena nacional: que la cuestión Malvinas debe sostenerse como una política de Estado.
“Malvinas exige una política de Estado: firmeza en el reclamo, respeto por nuestros veteranos y una defensa permanente de nuestros derechos soberanos por las vías diplomáticas y conforme al derecho internacional”, concluyó el gobernador.
En pocas palabras
- Cornejo respaldó las medidas económicas de Javier Milei sobre la explotación petrolera en Malvinas.
- Causa nacional: el gobernador enfatizó que la soberanía sobre las islas trasciende las diferencias políticas.
- Política de Estado: el mandatario mendocino coincidió con Milei en la necesidad de que Malvinas sea una política de Estado.