Alfredo Cornejo destacó la expansión hotelera de Mendoza con 13 nuevos establecimientos en 2 años

Panel: el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri; el gobernador de Catamarca, raúl Jalil, y el mandatario de Mendoza, Alfredo Cornejo. Foto: Gobierno de Mendoza

Compartió escenario con Jorge Macri y Raúl Jalil

Cornejo formó parte de un panel institucional junto al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri (PRO), y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil (Partido Justicialista).ñ En ese contexto, los mandatarios debatieron sobre los estímulos provinciales a la gastronomía y la hotelería, las perspectivas económicas de la actividad y la importancia de seguir consolidando marcas de destino con proyección regional y global.

Sigue la promoción de Mendoza como "manso destino". Foto: Gobierno de Mendoza

Durante su intervención, Cornejo puntualizó que ampliar el mapa turístico de la Argentina demanda decisiones estratégicas a nivel nacional que faciliten el arribo de rutas aéreas internacionales a los aeropuertos de las provincias.

"Ampliar el turismo en Argentina requiere más vuelos internacionales que lleguen directamente al interior", enfatizó el jefe del Ejecutivo mendocino, rescatando el rol diferencial que tiene Mendoza como polo receptivo en el centro-oeste del país.