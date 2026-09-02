El gobernador Alfredo Cornejo participó este miércoles en La Rural de Buenos Aires del Hotelga Summit 2026, el foro que reúne a los principales referentes de la hotelería y la gastronomía del país. En el Foro de Gobernadores, el mandatario ponderó el fuerte crecimiento del sector en la provincia y destacó que, en los últimos 2 años, en Mendoza abrieron 13 hoteles y hay otros 12 proyectos en pleno proceso de construcción o desarrollo, "lo que refleja la confianza del capital privado en la provincia".
Alfredo Cornejo destacó la expansión hotelera de Mendoza con 13 nuevos establecimientos en 2 años
El gobernador Alfredo Cornejo aseguró que en nuestra provincia hay otros 12 emprendimientos hoteleros en camino. Compartió panel con Jorge Macri y Raúl Jalil
Ante un auditorio repleto de empresarios y profesionales del rubro, Cornejo subrayó que el dinamismo del turismo mendocino "es fruto de la articulación constante entre la gestión pública y la iniciativa privada, sumado a un marco de estabilidad y reglas claras para la inversión".
El gobernador hizo especial hincapié en un reclamo clave para profundizar el desarrollo de la actividad en las regiones del interior: la necesidad imperiosa de sumar mayor conectividad y vuelos internacionales directos sin necesidad de pasar por la Ciudad de Buenos Aires.
Compartió escenario con Jorge Macri y Raúl Jalil
Cornejo formó parte de un panel institucional junto al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri (PRO), y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil (Partido Justicialista).ñ En ese contexto, los mandatarios debatieron sobre los estímulos provinciales a la gastronomía y la hotelería, las perspectivas económicas de la actividad y la importancia de seguir consolidando marcas de destino con proyección regional y global.
Durante su intervención, Cornejo puntualizó que ampliar el mapa turístico de la Argentina demanda decisiones estratégicas a nivel nacional que faciliten el arribo de rutas aéreas internacionales a los aeropuertos de las provincias.
"Ampliar el turismo en Argentina requiere más vuelos internacionales que lleguen directamente al interior", enfatizó el jefe del Ejecutivo mendocino, rescatando el rol diferencial que tiene Mendoza como polo receptivo en el centro-oeste del país.
En pocas palabras
- Expansión hotelera: Mendoza sumó 13 nuevos hoteles y 12 proyectos en desarrollo en dos años.
- Conectividad: el gobernador Alfredo Cornejo reclamó más vuelos internacionales directos al interior.
- Diálogo provincial: se debatió sobre estímulos a la hotelería y gastronomía junto a Jorge Macri y Raúl Jalil.