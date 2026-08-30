¿Cornejo preocupado? Ser aliado de Milei ya no garantiza el triunfo

Si a eso le suman que Luis Petri es ya una especie de lastre para ellos, la opción de la identidad propia vuelve a cobrar fuerza ¿Qué votarán los mendocinos? La respuesta ya no está tan clara como en la contienda anterior. Lo cual también quiere decir que estará para cualquiera.

El gato sin botas

Mauricio Macri sigue insinuándose como aliado de Milei pero negocia su propia subsistencia y la de los suyos; lejos quedó el Macri todopoderoso que tenía un peso determinante en la política vernácula. Sus principales espadas, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y el peronista Miguel Ángel Pichetto –quien lo acompañó en la fórmula que fue derrotada por Alberto y Cristina Fernández— ya son jugadores de otros equipos.

Aunque el ex presidente conserva un poder clave para quien se ufane poderoso en la Argentina: los jueces más importantes de Comodoro Py siguen jugando picaditos de fútbol y pádel con él en su quinta bonaerense Los Abrojos.

El ex presidente Mauricio Macri (PRO).

Ponele huevo

Las analogías futbolísticas son atinadas para hablar de política: varias silbatinas se han comido los nombrados más arriba al pegar el portazo en sus respectivas escuadras, cual Enzo Fernández y Julián Álvarez en Inglaterra, aunque con un poco menos de aplausos eventuales como esos jugadores de fútbol.

Cuando hablamos de puteadas son muchas, pero no tantas como las que acostumbra proferir el presidente. Tampoco exageremos: el estilo puteador del primer mandatario huele a calas entre los poderosos del círculo rojo argento.

Toma y daca

Esta semana se supo que Cornejo negoció hace un mes con el gobierno nacional guita fresca para el epílogo de su mandato a cambio de dar de baja a algunos reclamos judiciales que la provincia litigaba con la Nación.

Mansas críticas llegaron desde la oposición al gobernador en Mendoza por esa genuflexión. Los legisladores peronistas parecieran trabajar en tándem en las paradas de mano contra Cornejo, como si no tuviesen diferencias entre ellos; auspicioso para una oposición que necesita rearmarse para volver a tener chances de gobernar la provincia nuevamente después de 12 años.

Peronismo en alerta

Emir Félix, presidente del peronismo mendocino y diputado nacional, el intendente de Maipú, Matías Setevanto, y su par santarrosina, Flor Destéfanis, están posicionados para dar la batalla de fondo el próximo año. La búsqueda de consensos internos y de alianzas hacia afuera con armados como el del joven dirigente Emanuel Fugazotto, quien ya empezó a tirar ideas, serán los grandes desafíos de quien encabece la escuadra peronista.

Félix fue también categórico en su exposición al argumentar su rechazo a la reforma del Banco Central. Resulta paradójico que Milei llegó al poder prometiendo dinamitar esa entidad y hoy ruega votos para toquetear su carta orgánica garantizando su supervivencia con fines todavía dudosos.

¿Saben lo que votan?

Una porción muy mayoritaria de diputados mendocinos, incluidos radicales y libertarios, acompañó en la Cámara Baja esa reforma del BCRA que ahora deberá sortear el examen de senadores, donde las cosas vienen complicadas para el oficialismo.

Santiago Bausili fue socio de Luis Caputo, el ministro de Economía. Bausili dirige un Banco Central cuestionado en varios frentes, sobre todo por la falta de claridad en algunos procedimientos, como no haber podido explicar aún qué fue del oro del Central trasladado a Londres en una operación oscura de cabo a rabo.

Muchos referentes opositores intuyen que esta reforma es una estrategia que busca encubrir operaciones non sanctas negando información sensible. Caputo celebra el paso que dieron en busca de esas modificaciones, pero todo pareciera una imposición destinada a perpetuarse en el control de la entidad. Muchos diputados oficialistas hacen agua cuando se les pregunta si saben lo que votaron. Esperemos una reflexión más profunda por parte de los senadores.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación.

Como en los ‘80

Se consolida el escenario bipartidista en Nación y en la provincia: el peronismo vuelve a subir al ring como el actor con mayor capacidad para volver al poder en caso de que los oficialismos marren en su deseo de seguir mandando.

Esa característica de poder resucitar por el solo hecho de que el paso del tiempo hace del peronismo uno de los partidos políticos más originales de Latinoamérica y -me arriesgo- uno de los más particulares del mundo.