Tras el Congreso del peronismo mendocino, la CGT y kirchnerismo cuestionan la falta de representación

El resultado no es un dato menor: la Junta Electoral tendrá un rol central en el proceso de renovación de autoridades del PJ mendocino, previsto para diciembre. Y la definición llega justo cuando empiezan a circular los primeros nombres tanto para la conducción partidaria como para la carrera por la Gobernación de 2027.

Afloró la interna del peronismo mendocino

El resultado abrió una serie de cuestionamientos desde distintos sectores del partido justicialista. La congresal Flor Destéfanis fue la primera en salir a marcar diferencias: en un comunicado difundido tras la votación, cuestionó que se hayan cerrado acuerdos de antemano para "ordenar mayorías resueltas de antemano" y conformar el partido "en una conformación no representativa". Destéfanis remarcó que la apertura del peronismo "empieza en casa" y advirtió que ese modo de conducción tiene "un costo alto" que se verá reflejado en las urnas.

La intendenta de Santa Rosa fue la primera en lanzarse en la carrera por la Gobernación de Mendoza. Mientras, que hay nombres que aparecen como potenciales candidatos, pero no lo han formalizado.

Flor Destéfanis y Anabel Fernández Sagasti marcaron sus diferencias con la convocatoria al Congreso del peronismo mendocino. La crítica fue la falta de representación de todos los sectores. Foto de archivo.

A ese reclamo se sumó la CGT Mendoza, que expresó su preocupación por la falta de representación de los trabajadores en el proceso interno. Según la central obrera, el movimiento obrero organizado no fue convocado a participar y no se siente representado en la conformación de la nueva Junta Electoral. "Reclamamos diálogo, participación genuina y un PJ abierto a todos los sectores. Sin trabajadores no hay verdadera representación", señalaron desde la organización sindical.

La crítica del kirchnerismo

El cuestionamiento más duro llegó desde el espacio kirchnerista, que emitió un comunicado conjunto de fuerte tono crítico hacia la conducción partidaria. El sector planteó que el Congreso se limitó a discutir "cargos de la estructura interna" sin abordar ninguno de los temas que atraviesan a la sociedad mendocina, como el endeudamiento, la pobreza, la salud, la educación, el narcotráfico o el debate por la megaminería. Según su mirada, mientras el gobierno de Javier Milei y el de Alfredo Cornejo profundizan políticas que afectan a los sectores populares, el PJ "no ofrece una posición clara" y prioriza la disputa por cargos por sobre la construcción de una alternativa política.

El comunicado kirchnerista fue especialmente crítico con el funcionamiento institucional del partido, al señalar que el Consejo Provincial "prácticamente no se reúne" y que la conducción se encierra en sus propias disputas internas. El sector remarcó además que llegó al Congreso con la expectativa de dar un paso hacia una "unidad verdadera", pese a haber sido —según su relato— excluido de los bloques y a la expulsión de compañeros del partido, pero que el resultado del encuentro confirmó que ese camino de unidad no se concretó. "No cuenten con nosotros", sentenciaron, al tiempo que ratificaron su compromiso de continuar militando en torno a temas como (la licitación para la concesión ) de Los Nihuiles, el funcionamiento de OSEP, los contratos de limpieza del Parque General San Martín, la salud mental juvenil, la seguridad y el reclamo de justicia en el caso de Alan Villouta, entre otros.

Con críticas que llegan tanto desde el movimiento obrero como desde un sector interno con peso territorial, el peronismo mendocino enfrenta un escenario de fragmentación que pone en tensión el objetivo declarado por la propia conducción: llegar unido y fortalecido a la disputa electoral de 2027, después de varios años de derrotas en las contiendas electorales.