El magnate del refugio nuclear en San Carlos salió a desmentir a Martín Lousteau y cargó contra los políticos

La lectura que instaló buena parte de la prensa fue la de un refugio de lujo para multimillonarios tecnológicos que se preparan para sobrevivir a una eventual Tercera Guerra Mundial, pero esto fue desmentido categóricamente por Varsavsky.

Parte del paisaje de Wamani, el refugio en el Valle de Uco que podría ser un lugar para sobrevivir ante una eventual Tercera Guerra Mundial. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Lousteau, al hueso

El senador radical, Martín Lousteau, no se guardó nada. En una columna publicada en su newsletter, tituló su análisis con una frase que se viralizó al toque: los describió como "ricos en plata, pobres en coraje", cuestionando no solo la viabilidad del búnker sino el sentido mismo de gastar fortunas en prepararse para un colapso global en lugar de invertir en resolver los problemas de fondo.

Varsavsky no se lo dejó pasar. Comparó el clima de agresividad mediática y política con los exabruptos habituales de Javier Milei contra el periodismo, en una jugada que buscó correr el eje de la discusión: de "por qué construís un búnker" a "por qué me atacan así".

Martín Lousteau cargó duro contra el magnate, creador de Wamani, en una columna de opinión: "Ricos de plata, pobres de coraje".

Lejos de la imagen del refugio hermético, el empresario intentó reformular el sentido de su inversión: no se trata, dice, de un enclave privado para unos pocos elegidos, sino de una apuesta por la Argentina entera como refugio geopolítico y natural ante una eventual conflagración en el hemisferio norte. Recordó que su propia familia atravesó la Segunda Guerra Mundial en el país sin sobresaltos, y planteó que todo el Cono Sur —no solo su campo en San Carlos— podría funcionar como una zona segura frente a un escenario de catástrofe global.

El argumento no logró bajarle la temperatura a la polémica. Entre la vidriera del Financial Times, la estructura societaria que mezcla negocios privados con la función pública de Oxenford, y ahora el cruce directo con un senador nacional, Wamani ya dejó de ser una curiosidad de magnates para convertirse en un tema instalado en la agenda política.