Reunión clave con el Cónsul de Chile en Mendoza

En la sede del Consulado en Mendoza, el representante diplomático recibió la documentación que propone «impulsar un paso fronterizo hacia Chile a través de la Laguna del Diamante ubicada en el departamento de San Carlos.

Este proyecto busca conectar de forma directa el departamento de San Carlos (Mendoza) con la localidad de (San José de Maipo) en Chile, ubicada a pocos kilómetros de Santiago de Chile y seria la puerta ideal desde el Valle de Uco a la capital de trasandina.

El intendente Alejandro Morillas señaló que pretende que el departamento tenga acceso a la montaña y además, la apertura de un paso a Chile, lo que permitiría un flujo de personas durante varios meses del año.

La idea de poder acceder a la montaña sería a través del Campo Yaucha. Por otro lado, espera concretar un trazado del camino a Chile por la Laguna del Diamante. Ambos proyectos empezó a gestionarlos desde el primer momento de su gestión Morillas.

"Estamos trabajando fuerte en ser cada vez más atractivos para el turismo, y ese sector es fundamental no solo para San Carlos, también para el Valle de Uco y Mendoza".

El paisaje, protagonista destacado

En la exposición tanto Morillas como el presidente del HCD Sebastián Garro y el propio Consul chileno, destacaron el paisaje, su belleza, su historia, y la oportunidad que puede significar para Mendoza

Estamos trabajando en una apertura a la montaña, y estamos dialogando con todos los órganos que deben autorizar y hacer viable este paso con Chile, sostuvo Morillas y señaló que este tipo de reuniones se volverán a repetir para lograr las autorizaciones pertinentes.