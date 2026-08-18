Tras un mes cerrado, en el día de reapertura del paso Cristo Redentor cruzaron a Chile 1.420 camiones

Avanzada la mañana había señales positivas sobre el avance. De hecho, al mediodía de este martes 18 ya habían traspasado el complejo fronterizo más de 700 equipos con sus cargas, según datos de las fuentes del operativo.

Con la ruta 7 habilitada en un solo sentido, pudo cruzar a Chile el 45% de los camiones que el cierre del paso dejó varados 34 días en Mendoza

Cuántos camiones esperan entre San Martín y Uspallata

"Está contemplado que ante cualquier imprevisto poder hacer un "by-pass" coordinado con Gendarmería, y además no se cobra peaje. Todo con el objetivo de agilizar el tránsito de camiones lo más posible", explicó Pablo Tijeras, coordinador de Guardia Urbana, con 8 efectivos que se acoplaron a 80 gendarmes y 20 efectivos de la Policía provincial.

Este primer día fue una verdadera prueba piloto. Es que las cápsulas funcionaron no sólo para atender cualquier eventualidad con el tráfico sino también para poner un tope a la velocidad de los camiones apurados por llegar a destino, y así evitar un riesgo a la seguridad vial y eventuales accidentes.

Para Tijeras, en Uspallata otros 800 camiones aún esperan en el ACI para encender motores y volver a rodar. Son los que, de no mediar ninguna vicisitud, se pondrán en marcha este miércoles.

Por otra parte, el parador de la estación Eloy Guerrero, en San Martín, que supo estar saturada con más de 650 unidades, también empezó a descomprimirse.

Para la gerente de ese espacio, Carolina Muñoz "el parador se ha liberado bastante. Son alrededor de 50 los que quedan, sin contar los que van llegando y estaban rezagados. Pero el despeje viene bastante ágil".

El viernes 21, turismo interno y apertura desde Chile

Lo dicho: el jueves 20 es la meta prefijada para que la totalidad de las unidades del transporte de cargas hayan cruzado a Chile. Es que acto seguido el plan para las autoridades que intervienen en la alta montaña es darle paso al turismo interno a partir del viernes, además de los camiones que aguardan para ingresar a Argentina desde Chile.

"Es el turismo con destino a los complejos de ski y parques de nieve, para lo cual no se podrá estacionar sobre la ruta. Gendarmería trabajará en encapsulados de transportes de cargas desde Chile", precisó Osvaldo Valle, vocero de la coordinación.

Algo importante a tener en cuenta para quienes tengan pensado visitar los complejos de Penitentes y Los Puquios: cuando se completen las playas de estacionamiento en ambos centros "se suspenderá el tránsito interno desde Uspallata", por lo que recomiendan mucha precaución.

En tal sentido, Tijeras puntualizó que el tránsito para turistas quedará habilitado el viernes 21 a partir de las 10 de la mañana. Funcionará con postas por tramos, "y un barrido, que implica el despeje de turistas desde las 16 a las 18, luego del cual se permitirá la circulación de camiones nuevamente".