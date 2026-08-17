Comenzó el tránsito de camiones hacia alta montaña: ¿cuántos transportistas esperan por cruzar?

Los transportistas han esperado más de 30 días por la apertura del Paso Cristo Redentor.

La decisión de las autoridades del Sistema Integrado Paso Cristo Redentor se da luego de un reiterado reclamo por parte de los transportistas.

"Lo que hemos pedido es tener esa prioridad, que se habilite sólo para camiones para descomprimir rápidamente el paso a Chile, para luego dejarlo liberado a todo tipo de vehículos", insistió este mismo lunes Carlos Messina, titular de la Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam), en el programa Mañana es mejor de Radio Nihuil.

El correr de los días trajo incertidumbre y muchos reclamos por parte de los camioneros y empresarios de transporte, ya que según estimaciones de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), durante los días que el Paso Cristo Redentor estuvo cerrado, cada unidad generó un costo de entre U$S450 y U$S600 diarios, acumulando pérdidas multimillonarias por la inmovilización de las flotas.

Algunos transportistas decidieron desviar cargas por el paso Pino Hachado en Neuquén, agregando casi 2.000 kilómetros adicionales a cada recorrido.

¡DESPUÉS DE 34 DÍAS, EL PASO LOS LIBERTADORES VUELVE A ABRIR!



Después de 34 días de cierre, tenemos una noticia que esperábamos hace mucho: el Paso Los Libertadores comienza su reapertura. pic.twitter.com/h3c7zQXtOl — CF Los Libertadores (@CFLosLibertador) August 17, 2026

Chile también sufrió por el cierre del Paso Cristo Redentor, ya que debieron afrontar desabastecimientos. "Acá hay productos que vienen de distintos países, no solo de Argentina. Ustedes tienen carne que viene cruzando de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, así que no es solamente de Argentina", aseguró Messina.

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo planteó licitar de manera conjunta e internacional el mantenimiento y la limpieza de la traza, inspirado en los esquemas de gestión de montaña de Canadá.