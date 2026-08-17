Comenzó el tránsito de camiones hacia alta montaña: ¿cuántos transportistas esperan por cruzar?

Después de 34 días de espera, comenzó el tránsito de camiones hacia alta montaña con la esperanza de poder cruzar este martes 18 por el Paso Cristo Redentor. Tendrán prioridad los transportistas que ya estén documentados en la playa de estacionamiento A.C.I. (Ärea de Control Integrado) Uspallata.
La confirmación de la apertura del paso se realizó a través de un escueto comunicado, en el que se aseguró que tendrá prioridad "exclusiva el transporte de cargas" en el horario de 9 a 21 de Argentina y de 8 a 20 del lado chileno.
¿Cuántos camiones esperan cruzar este martes?
Los más de 3.400 camiones que esperan en los distintos paradores de Mendoza tendrán la posibilidad de cruzar los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto en una sola mano, mientras que los transportistas que están del lado chileno lo harán el viernes 21 y sábado 22.
La decisión de las autoridades del Sistema Integrado Paso Cristo Redentor se da luego de un reiterado reclamo por parte de los transportistas.
"Lo que hemos pedido es tener esa prioridad, que se habilite sólo para camiones para descomprimir rápidamente el paso a Chile, para luego dejarlo liberado a todo tipo de vehículos", insistió este mismo lunes Carlos Messina, titular de la Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam), en el programa Mañana es mejor de Radio Nihuil.
El correr de los días trajo incertidumbre y muchos reclamos por parte de los camioneros y empresarios de transporte, ya que según estimaciones de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), durante los días que el Paso Cristo Redentor estuvo cerrado, cada unidad generó un costo de entre U$S450 y U$S600 diarios, acumulando pérdidas multimillonarias por la inmovilización de las flotas.
Algunos transportistas decidieron desviar cargas por el paso Pino Hachado en Neuquén, agregando casi 2.000 kilómetros adicionales a cada recorrido.
Chile también sufrió por el cierre del Paso Cristo Redentor, ya que debieron afrontar desabastecimientos. "Acá hay productos que vienen de distintos países, no solo de Argentina. Ustedes tienen carne que viene cruzando de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, así que no es solamente de Argentina", aseguró Messina.
Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo planteó licitar de manera conjunta e internacional el mantenimiento y la limpieza de la traza, inspirado en los esquemas de gestión de montaña de Canadá.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: habilitado para camiones tras 34 días de cierre por nevadas intensas.
- Tránsito de Carga: se espera el cruce de más de 3.400 camiones en días designados.
- Reclamos Transportistas: la medida responde a pedidos de la Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam) para descomprimir el paso.