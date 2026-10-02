A casi 2 meses de las fotos hot en el Martín Zapata, arrancó formalmente el sumario contra el vicedirector

Mientras el vicedirector del turno tarde utilizaba su computadora personal conectada a una pantalla para dar la clase, aparentemente sin darse cuenta y por algún tipo de error tecnológico, comenzaron a proyectarse a la vista de todos los alumnos imágenes de contenido sexual explícito, específicamente fotografías de mujeres desnudas y semidesnudas.

Los estudiantes rápidamente sacaron sus celulares, tomaron fotos y grabaron la situación.

En las imágenes expuestas los alumnos lograron reconocer a una ex docente que había trabajado como reemplazante en la misma institución.

Los hechos desencadenaron un repudio generalizado y motivó a los alumnos a realizar una sentada de protesta en el patio de la escuela para exigir que el docente fuera apartado, lo que hizo que el caso tomara estado público.

La suspensión del docente del colegio de la UNCuyo

El 13 de agosto, tanto la directora del colegio como el rectorado emitieron resoluciones para intervenir formalmente en el caso y, seo y, se ordenó la apertura del sumario y el apartamiento preventivo del docente de su cargo ordenó la apertura del sumario y el apartamiento preventivo del docente de su cargo por 90 días.

En el medio, la universidad cambió de gestión sin que quedarán formalizados los referentes legales encargados del proceso.

Finalmente, este 1 de octubre, el instructor sumariante tomó el cargo e inició formalmente la investigación. La tarea que tiene por delante es ardua y minuciosa:

Debe resguardar todas las pruebas del caso.

Tiene que notificar y convocar a declarar a todos los involucrados.

Y, en el caso de los alumnos menores de edad, debe solicitar un permiso expreso a sus padres para que puedan participar del proceso.

Una vez que finalice esta etapa investigativa, el sumariante clausurará el sumario y lo elevará al Consejo Superior de la UNCuyo. En ese informe, el instructor dará cuenta de todo el proceso, expondrá las penas posibles y sugerirá una sanción en particular. Será, en última instancia, el Consejo el órgano encargado de emitir el pronunciamiento final y definir el futuro del vicedirector del Martín Zapata.

El avance en la Justicia

En paralelo al sumario de la UNCuyo, el proceso judicial penal también sigue su curso. Desde la institución aseguran estar colaborando con mucha tranquilidad, respondiendo "en tiempo y forma" a todos los requerimientos vinculados a la posible comisión de un delito.