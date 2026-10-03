Habilitan el paso a Chile este sábado y evaluarán cómo seguir ante el pronóstico de nevadas

Las autoridades tanto de Vialidad Nacional como de la Dirección de Vialidad chilena pidieron extrema precaución para conducir en alta montaña, porque las rutas pueden resultar resbaladizas debido a las condiciones del tiempo.

Desde el domingo y por lo menos hasta el miércoles se esperan nevadas en la cordillera, por lo que el panorama no es muy auspicioso para quienes tienen planeado transitar por el Paso Cristo Redentor.