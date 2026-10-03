Tras haber cerrado el paso a Chile por las nevadas, este sábado al mediodía las autoridades de Sistema Integrado Cristo Redentor (SIRC) decidieron habilitarlo para todo tipo de vehículos. Sin embargo, no se sabe hasta cuándo se podrá pasar al vecino país por el cruce fronterizo. Este domingo volverán a reunirse para comunicar qué sucederá frente al pronóstico del tiempo.
Habilitan el paso a Chile este sábado y evaluarán cómo seguir ante el pronóstico de nevadas
Por ahora, se habilita desde el mediodía para todo tipo de vehículos. El domingo decidirán cómo continuar frente a las condiciones adversas en alta montaña
Las autoridades tanto de Vialidad Nacional como de la Dirección de Vialidad chilena pidieron extrema precaución para conducir en alta montaña, porque las rutas pueden resultar resbaladizas debido a las condiciones del tiempo.
Desde el domingo y por lo menos hasta el miércoles se esperan nevadas en la cordillera, por lo que el panorama no es muy auspicioso para quienes tienen planeado transitar por el Paso Cristo Redentor.
Las nevadas no cesan en alta montaña
El cierre de los últimos días se produjo después de un invierno con registros excepcionales de nieve en la alta montaña mendocina.
Durante el temporal iniciado en julio, Vialidad Nacional informó acumulaciones de hasta 4 metros de nieve en algunos sectores y señaló que fueron afectadas unos 80 kilómetros de la Ruta 7, con el mayor registro para la zona desde el 2008.
Los registros de acumulación de nieve de la estación Horcones son monitoreados por organismos vinculados al Departamento General de Irrigación y al Ianigla / Conicet, que permiten comparar la temporada actual con los registros históricos.
En pocas palabras
- Habilitación del Paso Cristo Redentor: el paso a Chile será habilitado este sábado al mediodía para todo tipo de vehículos.
- Evaluación continua: las autoridades evaluarán hasta cuándo permanecerá abierto y se reunirán este domingo para comunicar novedades.
- Precaución en alta montaña: se recomienda transitar con extrema precaución debido a las nevadas y posibles rutas resbaladizas.