Cómo hacer un impermeabilizante casero para sellar las pequeñas goteras del techo y prevenir el ingreso de lluvia

Para preparar este impermeabilizante casero, necesitarás de 200 ml de silicona industrial o sellador de silicona industrial y 600 ml de solvente thinner. Reunidos los materiales, tendrás que buscar un recipiente, colocarte guantes y verter ambos en el balde, revolviendo bien hasta crear una mezcla homogénea.

Paso a paso: cómo hacer un impermeabilizante casero para el techo.

Antes de aplicar el impermeabilizante casero, hay que revisar cuidadosamente el área afectada y retirar polvo, suciedad, restos de pintura o cualquier material suelto.

La superficie debe estar completamente limpia y seca. Este paso es fundamental porque cualquier residuo puede impedir que el impermeabilizante se adhiera correctamente.

Hecho esto, será momento de aplicar el sellador de goteras con la ayuda de una brocha o un rodillo, colocándolo de manera uniforme sobre la zona a tratar.

Este impermeabilizante casero sellará goteras en pocos minutos.

Además, los expertos recomiendan intentar colocar un poco de la mezcla dentro de la grieta para crear una capa protectora resistente. En la superficie, podés colocar una primera capa del sellador y una vez que seque repetir el procedimiento.

Luego de 30 minutos verás cómo se secó todo el sector del techo afectado y podrás comprobar cómo el agua de lluvia dejará de filtrar.