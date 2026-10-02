Las pequeñas goteras del techo pueden convertirse rápidamente en un problema mayor si no se reparan a tiempo. Una fisura permite que el agua de lluvia ingrese y favorece la aparición de humedad, manchas y deterioro de los materiales. Por eso, es fundamental aplicar un impermeabilizante casero en la superficie.
Cómo hacer un impermeabilizante casero para sellar las pequeñas goteras del techo y prevenir el ingreso de lluvia
Las lluvias de primavera y verano prometen ser severas, por lo que es fundamental impermeabilizar el techo y sellar goteras
Tal como te he contado anteriormente, existen distintos materiales con los que podemos crear un rápido y económico impermeabilizante casero. Aunque, todos estos son para casos menores, como pequeñas goteras y fisuras mínimas. Si el problema en el techo es mayor, la sugerencia pasa por llamar a un experto para que arregle el inconveniente.
Cómo reparar una pequeña gotera del techo con un impermeabilizante casero
Hecha esta salvedad, existe un antiguo truco que utiliza silicona industrial y thinner para preparar un sellador de rápida aplicación. Esta combinación requiere extrema precaución: el thinner es un solvente inflamable y sus vapores pueden resultar perjudiciales, por lo que no debe mezclarse con otros productos sin comprobar previamente que sean compatibles. Además, al momento de mezclarlo, es vital contar con elementos protectores como guantes y barbijos.
Para preparar este impermeabilizante casero, necesitarás de 200 ml de silicona industrial o sellador de silicona industrial y 600 ml de solvente thinner. Reunidos los materiales, tendrás que buscar un recipiente, colocarte guantes y verter ambos en el balde, revolviendo bien hasta crear una mezcla homogénea.
Antes de aplicar el impermeabilizante casero, hay que revisar cuidadosamente el área afectada y retirar polvo, suciedad, restos de pintura o cualquier material suelto.
La superficie debe estar completamente limpia y seca. Este paso es fundamental porque cualquier residuo puede impedir que el impermeabilizante se adhiera correctamente.
Hecho esto, será momento de aplicar el sellador de goteras con la ayuda de una brocha o un rodillo, colocándolo de manera uniforme sobre la zona a tratar.
Además, los expertos recomiendan intentar colocar un poco de la mezcla dentro de la grieta para crear una capa protectora resistente. En la superficie, podés colocar una primera capa del sellador y una vez que seque repetir el procedimiento.
Luego de 30 minutos verás cómo se secó todo el sector del techo afectado y podrás comprobar cómo el agua de lluvia dejará de filtrar.