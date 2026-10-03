Wabee, un dispositivo inteligente para medir y gestionar el consumo de energía eléctrica en tiempo real.

Es argentino e inventó un aparato para pagar menos luz y bajar el consumo eléctrico invisible

El ingeniero en sistemas Claudio Figuerola, junto con Gabriel Cacosso y la desarrolladora Grupo Esfera, creó Wabee, un dispositivo con apariencia de router de WiFi que se instala dentro de cualquier tablero eléctrico sin sustituir al medidor convencional.

Funciona mediante WiFi, enviando información sobre el consumo a la nube para procesar patrones y desplegar gráficos en celulares o computadoras, emitiendo alertas si un electrodoméstico sobrepasa el parámetro estipulado. Este invento es ideal tanto para el ámbito industrial como para el hogareño, pero requiere una gran inversión monetaria.

Por otro lado, el analista Sergio Castro desarrolló Lumaa, un sistema enfocado en eliminar el consumo "invisible" o pasivo de equipos como módems y decodificadores, los cuales pueden representar cerca del 10% de la factura doméstica.

Lumaa, el invento que reemplaza los tomacorrientes e interruptores tradicionales por dispositivos inteligentes programables.

Lo que hace este invento es reemplazar interruptores y tomacorrientes tradicionales por módulos que cortan el suministro de luces y artefactos con un gesto manual, excluyendo equipos esenciales como heladeras.

Ambas creaciones son un desarrollo nacional que transforma la gestión del gasto eléctrico, combinando información precisa, datos y automatización para reducir costos y emisiones de dióxido de carbono.

Beneficios de estos inventos