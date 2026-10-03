Hay inventos que pasan desapercibidos, pero que siempre complementan, ayudan y transforman. En el año 2016 surgió un invento que transformó la forma de gastar, pagar y usar la electricidad del hogar. No se trata de una máquina sofisticada ni de un hallazgo espectacular, pero su impacto en el mundo es incuestionable.
Las crisis energéticas y las tarifas que suben sin parar hacen que la necesidad, la innovación tecnológica y la creatividad en Argentina hagan que la gente busque alternativas concretas para optimizar el consumo de electricidad.
Por eso, en el último tiempo se hicieron conocidos dos inventos impulsados por profesionales diseñados para transparentar el gasto energético y combatir el consumo ineficiente en hogares y edificios: Wabee y Lumaa.
Es argentino e inventó un aparato para pagar menos luz y bajar el consumo eléctrico invisible
El ingeniero en sistemas Claudio Figuerola, junto con Gabriel Cacosso y la desarrolladora Grupo Esfera, creó Wabee, un dispositivo con apariencia de router de WiFi que se instala dentro de cualquier tablero eléctrico sin sustituir al medidor convencional.
Funciona mediante WiFi, enviando información sobre el consumo a la nube para procesar patrones y desplegar gráficos en celulares o computadoras, emitiendo alertas si un electrodoméstico sobrepasa el parámetro estipulado. Este invento es ideal tanto para el ámbito industrial como para el hogareño, pero requiere una gran inversión monetaria.
Por otro lado, el analista Sergio Castro desarrolló Lumaa, un sistema enfocado en eliminar el consumo "invisible" o pasivo de equipos como módems y decodificadores, los cuales pueden representar cerca del 10% de la factura doméstica.
Lo que hace este invento es reemplazar interruptores y tomacorrientes tradicionales por módulos que cortan el suministro de luces y artefactos con un gesto manual, excluyendo equipos esenciales como heladeras.
Ambas creaciones son un desarrollo nacional que transforma la gestión del gasto eléctrico, combinando información precisa, datos y automatización para reducir costos y emisiones de dióxido de carbono.
Beneficios de estos inventos
- Wabee tienen una visibilidad del gasto con datos en tiempo real.
- Notifica al usuario de forma automática si un electrodoméstico excede el parámetro de energía.
- Permite identificar qué aparatos generan un gasto excesivo.
- Cuenta con versiones desarrolladas tanto para viviendas como para comercios e industrias.
- Lumaa, desconecta dispositivos que gastan energía en modo de espera las 24 horas del día.
- El costo de instalación se recupera con el ahorro energético generado.
En pocas palabras
- Invento argentino: dos dispositivos, Wabee y Lumaa, buscan reducir el consumo eléctrico hogareño.
- Tecnología aplicada: módulos inteligentes reemplazan enchufes y llaves, cortando el suministro innecesario.
- Beneficios clave: disminución de la factura de luz y combate al consumo fantasma.