Cayó granizo en General Alvear por primera vez en esta temporada y evalúan daños en los cultivos

La primera tormenta de granizo de la temporada se registró este viernes en General Alvear y afectó a zonas rurales de Carmensa y Bowen. La caída de piedra no se registró en todo el departamento de igual manera.
Según informó el medio local TVA, productores de las áreas afectadas reportaron una tormenta de granizo de pequeño tamaño acompañado por una importante cantidad de agua.
Los productores rurales ya comenzaron a realizar el relevamiento de posibles daños en los cultivos.
También hubo cortes de luz en Bowen
La tormenta no solo tuvo consecuencias sobre las zonas productivas. En Bowen también se registraron inconvenientes en el suministro de energía eléctrica como consecuencia del temporal.
Mientras se evalúan los daños en las propiedades y cultivos, los productores aguardan los resultados del relevamiento para conocer el impacto concreto que tuvo esta primera tormenta de la temporada sobre la producción agrícola de General Alvear.
Qué cubre el Fondo Compensador Agrícola
El El Fondo Compensador Agrícola (FCA) - herramienta oficial de seguro contra granizo y heladas- está dirigido a productores locales con hasta 30 hectáreas cultivadas.
Para la temporada 2026/2027, el seguro agrícola contempla indemnizaciones de hasta $2.500.000 por hectárea para vid y frutales y de hasta $200.000 por hectárea para hortalizas, en casos de daño del 100%.
El punto es que las inscripciones de esta temporada se cerraron el 20 de septiembre, pero hay productores que ya están inscriptos desde años anteriores.
En pocas palabras
- Primera tormenta de granizo: se registró en General Alvear, afectando Carmensa y Bowen con piedra de pequeño tamaño.
- Daños y cortes de luz: productores evalúan daños en cultivos; en Bowen se reportaron cortes de luz.
- Seguro agrícola: el Fondo Compensador Agrícola cubre hasta $2.500.000 por hectárea para vid y frutales.