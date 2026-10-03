Cayó granizo en General Alvear por primera vez en esta temporada y evalúan daños en los cultivos

El Fondo Compensador Agrícola es un seguro para contingencias climáticas y sólo se pueden sumar productores con hasta 30 hectáreas cultivadas. Foto: Prensa de Gobierno

También hubo cortes de luz en Bowen

La tormenta no solo tuvo consecuencias sobre las zonas productivas. En Bowen también se registraron inconvenientes en el suministro de energía eléctrica como consecuencia del temporal.

Mientras se evalúan los daños en las propiedades y cultivos, los productores aguardan los resultados del relevamiento para conocer el impacto concreto que tuvo esta primera tormenta de la temporada sobre la producción agrícola de General Alvear.

Qué cubre el Fondo Compensador Agrícola

El El Fondo Compensador Agrícola (FCA) - herramienta oficial de seguro contra granizo y heladas- está dirigido a productores locales con hasta 30 hectáreas cultivadas.

Para la temporada 2026/2027, el seguro agrícola contempla indemnizaciones de hasta $2.500.000 por hectárea para vid y frutales y de hasta $200.000 por hectárea para hortalizas, en casos de daño del 100%.

El punto es que las inscripciones de esta temporada se cerraron el 20 de septiembre, pero hay productores que ya están inscriptos desde años anteriores.