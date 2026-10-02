Por qué hay que regalar una planta de orquídea en octubre y qué beneficios trae

Dentro del feng shui, las orquídeas tienen un significado más profundo cuando las regalas o te las regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.

Qué significa regalar orquídeas en octubre y qué beneficios trae

La orquídea amarilla representa la amistad, alegría y gratitud.

Hay miles de razones por las que regalar una orquídea a una persona a la que se le tiene cariño es una idea que transmite buenos sentimientos porque se une con las energías del mes de octubre.