El invento milenario que hoy te permite recibir cualquier compra o paquete a tu casa: de qué se trata

Hay inventos que pasan desapercibidos, pero que cambian el rumbo de la vida porque la hacen más sencilla y rápida. Hace un tiempo surgió un invento que permite reconocer más rápido el destino de una carta, regalo o producto: el código postal.
Aunque hoy parece algo común de uso cotidiano, no siempre existió. Por mucho tiempo, los carteros tenían que conocer de memoria las calles, los barrios, los pueblos, las estaciones y oficinas de correo. Hoy en día esto es más agilizado gracias a este invento.
Código postal: el invento milenario que hoy te permite recibir cualquier compra o paquete a tu casa
Un código postal es un sistema que combina números, letras o ambos para identificar una zona geográfica dentro de un país. Usarlo permite reconocer más rápido el destino de una carta, un paquete o una dirección y ordenar la información territorial de manera clara sin posibilidad de perderse.
A medida que las ciudades crecieron y aumentó el volumen de correspondencia, sobre todo con las nuevas plataformas que permiten hacer envíos a domicilio, ese sistema se volvió insuficiente.
Por esta razón, distintos países empezaron a dividir sus territorios en zonas postales, convirtiendo una dirección escrita en un dato más fácil de clasificar, leer y transportar. Al dar esta información, las oficinas postales pueden clasificar envíos con otra velocidad y sin errores en el camino.
El sistema de código postal apareció por primera vez en el año 1932 en Ucrania como parte de la Unión Soviética, pero fue abandonado a los pocos años. Algunos países fueron implementándola a partir de 1941 y Argentina, por ejemplo, en 1958.
En 1998 se hizo una leve modificación que actualizó el código postal denominado Código Postal Argentino que buscó ampliar el sistema anterior porque agregó información más precisa. Su estructura pasó a tener 1 letra que identifica la provincia, 4 números y 3 letras para identificar la cara de manzana.
En pocas palabras
- El código postal: Este invento, que agiliza la recepción de correos y paquetes, se utiliza también en formularios, compras online y sistemas GPS.
- Origen y evolución: Apareció en 1932 en Ucrania y fue implementado en Argentina en 1958, con una modificación en 1998 para mayor precisión.
- Funcionalidad: Un sistema de números y letras que identifica zonas geográficas, facilitando la clasificación y transporte de envíos.