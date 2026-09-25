El invento milenario que hoy te permite recibir cualquier compra o paquete a tu casa: de qué se trata

A medida que las ciudades crecieron y aumentó el volumen de correspondencia, sobre todo con las nuevas plataformas que permiten hacer envíos a domicilio, ese sistema se volvió insuficiente.

Por esta razón, distintos países empezaron a dividir sus territorios en zonas postales, convirtiendo una dirección escrita en un dato más fácil de clasificar, leer y transportar. Al dar esta información, las oficinas postales pueden clasificar envíos con otra velocidad y sin errores en el camino.

La mayoría de los países utilizan un sistema de dígitos donde cada número o grupo de números tiene un significado específico.

El sistema de código postal apareció por primera vez en el año 1932 en Ucrania como parte de la Unión Soviética, pero fue abandonado a los pocos años. Algunos países fueron implementándola a partir de 1941 y Argentina, por ejemplo, en 1958.

En 1998 se hizo una leve modificación que actualizó el código postal denominado Código Postal Argentino que buscó ampliar el sistema anterior porque agregó información más precisa. Su estructura pasó a tener 1 letra que identifica la provincia, 4 números y 3 letras para identificar la cara de manzana.