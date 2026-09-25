Pádel o paddle: cómo se escribe según la RAE y qué significa ese nombre

La creación del pádel

La disciplina moderna surgió en 1969 gracias al empresario Enrique Corcuera. Durante sus viajes por Estados Unidos conoció el juego de dimensiones reducidas. Luego adaptó un terreno propio en Las Brisas para instalar una pista de 20 por 10 metros. Decidió sumar muros laterales para evitar que la vegetación invadiera la cancha.

El cerramiento perimetral servía para que las pelotas no cayeran en la finca vecina. Omar Villavicencio, presidente de la Federación Mexicana, explicó el proceso de adaptación del nuevo espacio deportivo.

"Probaron con diferentes pelotas observando que la mejor resultaba ser la del tenis. Al rebotar la pelota contra las paredes descubrieron que aquello se volvía más divertido y fluido", relató el dirigente.

Un pasatiempo callejero

El paddle tennis nació en 1898 en Albion, inventado por el ministro episcopal Frank Peer Beal. El objetivo inicial era ofrecer opciones recreativas a los niños del bajo Manhattan. Para 1915, el departamento de parques instaló las primeras canchas oficiales en el Washington Square Park.

La variante norteamericana presenta diferencias físicas claras frente al pádel moderno. La cancha posee menores dimensiones, carece de pasillos laterales dobles con una red más baja. Los competidores utilizan una paleta sólida perforada con una pelota de menor compresión. Desde 2015, la actividad adoptó el nombre comercial de POP Tennis.