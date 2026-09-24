Es jugadora de pádel y peronista: hizo comentarios discriminatorios en un post y se perdió la oportunidad de su vida

La institución resolvió separar preventivamente a la jugadora del equipo. Al mismo tiempo, abrió un procedimiento disciplinario bajo el código de la federación internacional.

El documento remarca que vestir la camiseta nacional implica representar a todos los argentinos sin exclusiones. "Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional", detalla el escrito.

Los posteos ofensivos en Instagram

El escándalo comenzó cuando Guerra Sodero celebró su clasificación al certamen de Paraguay. La atleta subió una publicación a su cuenta de Instagram con una encuesta dirigida a distintos grupos sociales. Allí escribió un mensaje de odio directo: "No hay ningún tipo de distinción (excepto judíos: ustedes no son bienvenidos)".

Luego de la gran repercusión del caso salieron a la luz antiguos tuits de la jugadora. En abril de 2025 publicó "que lloren los judíos" sobre el fallecimiento del papa Francisco. Tiempo después atacó a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas con la frase "qué cansada me tienen estos hijos de puta".

En otra ocasión preguntó sobre quién se quedaría con los peajes de las rutas, aludiendo de manera despectiva a la comunidad.