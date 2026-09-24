El ave más pequeña del mundo es de un país de América Latina: parece una abeja, mide solo 5 centímetros y pesa 2 gramos

Su nombre científico es Mellisuga helenae y es una especie endémica de Cuba. Habita principalmente en zonas de bosques, matorrales y otros ambientes donde encuentra las flores de las que obtiene su alimento. Su distribución limitada convierte a la especie en una de las particularidades de la fauna cubana.

El ave más pequeña del mundo: un tesoro de 5cm en Cuba

El tamaño explica buena parte de su fama. Un ejemplar adulto mide aproximadamente entre 5 y 6 centímetros de largo y pesa apenas entre 1,6 y 2 gramos. Es decir, puede pesar menos que una moneda pequeña. Su aspecto también contribuye a la comparación con una abeja. El cuerpo diminuto está cubierto de plumas iridiscentes y sus alas se mueven a una velocidad que resulta difícil de distinguir a simple vista.