A simple vista puede confundirse con un insecto. Esta ave se mueve entre las flores a gran velocidad, puede quedarse suspendido en el aire y su tamaño es tan reducido que cabe prácticamente en la palma de una mano. Pero no es una abeja, es el zunzuncito o colibrí abeja, considerado el ave más pequeña del mundo.
El ave más pequeña del mundo es de un país de América Latina: parece una abeja, mide solo 5 centímetros y pesa 2 gramos
Este diminuto pájaro, que parece un insecto por su tamaño de 5 centímetros y menos de 2 gramos, habita en Cuba y es una de las maravillas de la avifauna latinoamericana.
Su nombre científico es Mellisuga helenae y es una especie endémica de Cuba. Habita principalmente en zonas de bosques, matorrales y otros ambientes donde encuentra las flores de las que obtiene su alimento. Su distribución limitada convierte a la especie en una de las particularidades de la fauna cubana.
El ave más pequeña del mundo: un tesoro de 5cm en Cuba
El tamaño explica buena parte de su fama. Un ejemplar adulto mide aproximadamente entre 5 y 6 centímetros de largo y pesa apenas entre 1,6 y 2 gramos. Es decir, puede pesar menos que una moneda pequeña. Su aspecto también contribuye a la comparación con una abeja. El cuerpo diminuto está cubierto de plumas iridiscentes y sus alas se mueven a una velocidad que resulta difícil de distinguir a simple vista.
Como otros colibríes, puede mantenerse suspendido frente a una flor mientras extrae néctar. Pero su alimentación no se limita al néctar. Al desplazarse entre las flores, el zunzuncito también cumple una función como polinizador, transportando polen de una planta a otra. Esta relación entre el pequeño pájaro y la vegetación forma parte de los ecosistemas donde vive.
El vuelo es otra de sus características extraordinarias. Los colibríes son las únicas aves capaces de realizar un vuelo verdaderamente hacia atrás y pueden permanecer suspendidos en el aire gracias a la particular forma en que utilizan sus alas. En algunas especies, los movimientos pueden alcanzar velocidades de decenas de aleteos por segundo.
En pocas palabras
- El colibrí abeja: Considerado el ave más pequeña del mundo, habita en Cuba.
- Características únicas: Mide solo 5 cm, pesa 2 gramos y parece un insecto.
- Vuelo y alimentación: Se mantiene suspendido, puede volar hacia atrás y es polinizador.