Método 30-30-30, la dieta para quemar grasa sin restricciones y aprobada por la ciencia

Después del desayuno llega el segundo componente: 30 minutos de actividad física de baja intensidad. Caminar, andar en bicicleta, nadar, bailar o utilizar una máquina elíptica son algunas de las opciones mencionadas para completar la rutina.

La incorporación de proteínas puede favorecer la saciedad y ayudar a controlar el consumo de alimentos durante el resto del día. Por su parte, la actividad física contribuye al gasto energético y al mantenimiento de la masa muscular.

Qué dice la ciencia sobre el método 30-30-30

La ciencia respalda algunos de los principios en los que se basa esta propuesta, especialmente la importancia de consumir suficiente proteína y realizar actividad física. Un estudio citado en relación con el método encontró beneficios asociados a combinar una mayor ingesta de proteínas con ejercicio cardiovascular, incluyendo cambios en la composición corporal y algunos marcadores metabólicos.

Sin embargo, esto no significa que exista evidencia suficiente para afirmar que el protocolo exacto de 30 gramos, 30 minutos y 30 minutos sea superior a otras estrategias para adelgazar o eliminar grasa.

Cómo hacer el método 30-30-30

La rutina propuesta consiste en:

Consumir 30 gramos de proteína durante los primeros 30 minutos después de despertarse.

Realizar posteriormente 30 minutos de ejercicio cardiovascular de baja intensidad .

Caminar, andar en bicicleta, nadar, bailar o utilizar la elíptica son algunas alternativas.

No requiere, por sí mismo, eliminar alimentos ni contar calorías durante el resto del día.

El objetivo es incorporar hábitos que puedan sostenerse en el tiempo. Para adelgazar, la alimentación general, el nivel de actividad física y el gasto energético siguen siendo factores determinantes, por lo que el método no debe presentarse como una fórmula rápida para perder grasa.