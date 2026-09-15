¿Conocés la tortilla de acelga y jamón serrano? Te contamos los beneficios y la receta, paso a paso

Su contenido de fibra también contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo y ayuda a generar mayor sensación de saciedad, por lo que incorporarla a distintas recetas puede ser una buena alternativa para sumar verduras a la alimentación cotidiana.

Beneficios del huevo

El huevo es uno de los ingredientes principales de esta tortilla y se caracteriza por aportar proteínas de alto valor biológico. También contiene nutrientes como vitamina B12, riboflavina, selenio y colina.

Además de su aporte nutricional, el huevo es un ingrediente muy versátil en la cocina y permite conseguir la textura característica de la tortilla, uniendo la acelga y el jamón en una preparación sencilla y sabrosa.

Receta para hacer tortilla de acelga y jamón serrano

Ingredientes:

300 g de acelga fresca

200 g de jamón serrano en cubos

1 cebolla

6 huevos

Bajar de peso: cómo preparar la receta de tortilla de acelga y jamón