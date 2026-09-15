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¿Conocés la tortilla de acelga y jamón serrano? Te contamos los beneficios y la receta, paso a paso

Esta tortilla de acelga y jamón serrano no solo es deliciosa, sino que aporta fibra, vitaminas y proteínas esenciales para tu dieta.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Tortilla de acelga.

Tortilla de acelga.

La tortilla de acelga y jamón serrano es una de las recetas caseras más fáciles de preparar cuando se busca una comida rica, nutritiva y llena de sabor. Con pocos ingredientes y en simples pasos, se puede obtener un plato ideal para disfrutar tanto en el almuerzo como en la cena.

La combinación de acelga, huevo y jamón serrano convierte a esta tortilla en una opción práctica para incorporar verduras a la alimentación. Además, puede acompañarse con una ensalada fresca, servirse caliente o disfrutarse fría, por lo que resulta muy versátil.

Beneficios de la acelga

La acelga es una verdura que se destaca por su aporte de fibra, vitaminas y minerales. Es especialmente valorada por contener vitamina K, además de aportar vitamina A, vitamina C, folatos y minerales como el magnesio y el potasio.

Su contenido de fibra también contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo y ayuda a generar mayor sensación de saciedad, por lo que incorporarla a distintas recetas puede ser una buena alternativa para sumar verduras a la alimentación cotidiana.

Beneficios del huevo

El huevo es uno de los ingredientes principales de esta tortilla y se caracteriza por aportar proteínas de alto valor biológico. También contiene nutrientes como vitamina B12, riboflavina, selenio y colina.

Además de su aporte nutricional, el huevo es un ingrediente muy versátil en la cocina y permite conseguir la textura característica de la tortilla, uniendo la acelga y el jamón en una preparación sencilla y sabrosa.

Receta para hacer tortilla de acelga y jamón serrano

Ingredientes:

  • 300 g de acelga fresca
  • 200 g de jamón serrano en cubos
  • 1 cebolla
  • 6 huevos

Bajar de peso: cómo preparar la receta de tortilla de acelga y jamón

  1. Primero, cocina las acelgas trozadas en agua hirviendo con sal durante 10 minutos y escurre bien.
  2. A continuación, en una sartén al fuego con un poco de aceite, saltea la cebolla cortada pequeña hasta que quede transparente. Luego incorpora el jamón y saltea. También añade la acelga y cocina por un par de minutos.
  3. En un recipiente, bate los huevos con una pizca de sal y agrega la mezcla de acelga, cebollas y jamón. Revuelve bien hasta que todos los ingredientes queden integrados.
  4. Por último, en una sartén con un chorrito de aceite caliente que cubra todo el fondo, vuelca la preparación y cocina la tortilla de acelga y jamón de ambos lados.

En pocas palabras

  • Tortilla de acelga: Combina ingredientes fáciles para una comida nutritiva y sabrosa.
  • Beneficios de la acelga: Aporta fibra, vitaminas (K, A, C) y minerales como magnesio y potasio.
  • Receta práctica: Incluye acelga, jamón serrano y huevo, ideal para almuerzo o cena.
Resumen generado por Thinkindot AI

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