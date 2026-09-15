Receta de puré de papas cremoso y muy suave: cómo lograr que quede mantecoso y sin grumos

El puré de papas es uno de los acompañamientos más ricos que se pueden preparar en casa para saborearse con distintos platos. Para alcanzar una textura ideal, cremosa, suave y sin grumos, se recomienda tomar nota de esta receta, que se hace rápido y lleva ingredientes muy accesibles.
Si no se sigue el paso a paso como se debe, al igual que no elegir bien los ingredientes de la receta, el puré de papas puede que no salga como uno espera y se transforme en una guarnición protagonista.
El éxito de la receta de puré de papas comiezan mucho antes de prender la hornalla. Conocer los trucos de los que más saben termina marcando la diferencia entre un puré mediocre y uno memorable.
Receta de puré de papas perfecto: los 4 mandamientos
- La clave está en elegir variedades de papa con buen contenido de almidón y menos agua (como la papa negra o la spunta madura). Esto permite que absorba mejor los medios grasos como la manteca y la leche.
- Las papas deben cocinarse con piel y enteras (o cortadas en trozos uniformes) partiendo siempre de agua fría con abundante sal. Si se tiran en agua hirviendo, el exterior se deshace antes de que el centro esté cocido.
- El procesado mecánico a gran velocidad rompe las moléculas de almidón y libera una sustancia pegajosa que vuelve al puré gomoso. El prensapapas tradicional o el pisapuré de disco fino son irremplazables.
- La manteca debe integrarse fría y en cubos justo después de pisar las papas calientes para emulsionar correctamente. La leche o crema, en cambio, debe sumarse tibia para no enfriar la preparación ni cortar la textura.
Receta de puré de papas, ingredientes
- 1 kg de papas (de tamaño similar)
- 100 g de manteca de buena calidad (fría y en cubos)
- 150 ml de leche entera o crema de leche
- Sal gruesa (para el agua de cocción)
- Nuez moscada recién rallada y pimienta negra al gusto
Receta de puré de papas, paso a paso
- Lavar bien las papas y colocarlas en una olla grande. Cubrir con agua fría hasta superarlas por dos dedos y agregar una cucharada generosa de sal gruesa. Cocinar a fuego medio hasta que, al pinchar con un cuchillo, el centro esté completamente tierno (unos 25 a 30 minutos).
- Retirar del agua, pelar en caliente y pasar inmediatamente por el prensapapas.
- Con la papa aún humeante, incorporar los cubos de manteca fría revolviendo suavemente con una cuchara de madera o batidor de alambre hasta que se funda e integre por completo.
- Agregar la leche caliente de a poco hasta lograr la densidad deseada. Condimentar con sal fina, una pizca de pimienta y nuez moscada recién rallada. Servir de inmediato.
En pocas palabras
- Receta ideal: Aprendé los secretos para un puré de papas cremoso, suave y sin grumos.
- Trucos esenciales: Elegir la papa correcta, cocción en su punto y el procesado adecuado marcan la diferencia.
- Ingredientes clave: Papas, manteca fría, leche tibia y los condimentos justos para un resultado perfecto.
Resumen generado por Thinkindot AI