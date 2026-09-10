Receta de berenjena a la parmesana: una manera rápida de elaborarla en casa

Con la berenjena se pueden hacer infinidades de preparaciones en la gastronomía, gracias a su bondadosa versatilidad. Entre ellas se destaca la receta de berenjena a la parmesana, un plato con ingredientes muy sabrosos y un paso a paso fácil de llevar a cabo.
La receta se destaca por servir en la mesa un plato que tiene como puntos fuetes la suavidad de la berenjena, la acidez justa de la salsa de tomate y el gratinado irresistible del queso.
Aunque existen diversas variantes, el secreto para que la receta de berenjena a la parmesana salga con todo el sabor que se merece y la caracteriza, es retirarle el amargor a la verdura antes de la cocción.
Para comenzar con el paso a paso, estos son los ingredientes que hace falta para la receta:
Receta de berenjena a la parmesana, ingredientes
- 1 kg de berenjena (que tengan la piel firme y brillo intenso).
- 750 g de puré de tomate o tomate triturado, aromatizado con ajo, aceite de oliva y albahaca fresca.
- 300 g de queso mozarella (o cremoso firme) y 100 g de queso parmesano o reggianito rallado.
- 2 huevos, harina y pan rallado (opcional, según la variante preferida).
- Condimentos: sal, pimienta y orégano a gusto.
Receta de berenjena a la parmesana, paso a paso
- Cortar las berenjenas en rodajas a lo largo o a lo ancho (de medio centímetro). Ubicar en un colador alternando capas con sal gruesa y dejarlas reposar unos 30 minutos para que desprendan el líquido amargo. Luego, enjuagar y secar bien con papel absorbente.
- Para una versión más liviana, dorar las rodajas a la plancha o al horno con un hilo de aceite de oliva. Para la versión tradicional y crocante, pasar por harina, huevo batido y freír hasta que estén doradas.
- En una fuente para horno, colocar una base fina de salsa de tomate. Disponer una capa de berenjenas, cubrir con más salsa, sumar láminas de queso mozzarella y espolvorear queso rallado. Repetir las capas hasta completar la fuente, cerrando siempre con una generosa cubierta de quesos.
- Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que el queso esté completamente fundido y doradito.
De dónde nace la receta de berenjena a la parmesana
El origen exacto de la berenjena a la parmesana (Melanzane alla Parmigiana) es objeto de un histórico y apasionado debate entre tres regiones del sur de Italia: Sicilia, Campania (Nápoles) y Emilia-Romaña.
Aunque su nombre remite inequívocamente a la ciudad de Parma, la teoría más aceptada por los historiadores gastronómicos sitúa sus raíces en Sicilia y Nápoles entre los siglos XVIII y XIX, épocas en las que el tomate y la berenjena, esta última introducida en el Mediterráneo por los árabes, ya se habían afianzado en la cocina popular.
En pocas palabras
- Berenjena a la parmesana: Receta rápida y deliciosa que combina verdura con queso gratinado.
- Ingredientes clave: Berenjena, puré de tomate, mozzarella y queso parmesano son esenciales.
- Paso a paso: Incluye quitar el amargor a la berenjena, dorarla y gratinar con quesos en horno.