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Receta de berenjena a la parmesana: una manera rápida de elaborarla en casa

Una opción rápida y deliciosa es la berenjena a la parmesana, una receta que combina la suavidad de la verdura con el gratinado del queso

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de berenjena a la parmesana es una delicia que no lleva ingredientes sofisticados y un fácil paso a paso.

La receta de berenjena a la parmesana es una delicia que no lleva ingredientes sofisticados y un fácil paso a paso.

Con la berenjena se pueden hacer infinidades de preparaciones en la gastronomía, gracias a su bondadosa versatilidad. Entre ellas se destaca la receta de berenjena a la parmesana, un plato con ingredientes muy sabrosos y un paso a paso fácil de llevar a cabo.

La receta se destaca por servir en la mesa un plato que tiene como puntos fuetes la suavidad de la berenjena, la acidez justa de la salsa de tomate y el gratinado irresistible del queso.

Aunque existen diversas variantes, el secreto para que la receta de berenjena a la parmesana salga con todo el sabor que se merece y la caracteriza, es retirarle el amargor a la verdura antes de la cocción.

Para comenzar con el paso a paso, estos son los ingredientes que hace falta para la receta:

Receta de berenjena a la parmesana, ingredientes

  • 1 kg de berenjena (que tengan la piel firme y brillo intenso).
  • 750 g de puré de tomate o tomate triturado, aromatizado con ajo, aceite de oliva y albahaca fresca.
  • 300 g de queso mozarella (o cremoso firme) y 100 g de queso parmesano o reggianito rallado.
  • 2 huevos, harina y pan rallado (opcional, según la variante preferida).
  • Condimentos: sal, pimienta y orégano a gusto.

Receta de berenjena a la parmesana, paso a paso

  1. Cortar las berenjenas en rodajas a lo largo o a lo ancho (de medio centímetro). Ubicar en un colador alternando capas con sal gruesa y dejarlas reposar unos 30 minutos para que desprendan el líquido amargo. Luego, enjuagar y secar bien con papel absorbente.
  2. Para una versión más liviana, dorar las rodajas a la plancha o al horno con un hilo de aceite de oliva. Para la versión tradicional y crocante, pasar por harina, huevo batido y freír hasta que estén doradas.
  3. En una fuente para horno, colocar una base fina de salsa de tomate. Disponer una capa de berenjenas, cubrir con más salsa, sumar láminas de queso mozzarella y espolvorear queso rallado. Repetir las capas hasta completar la fuente, cerrando siempre con una generosa cubierta de quesos.
  4. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que el queso esté completamente fundido y doradito.

De dónde nace la receta de berenjena a la parmesana

El origen exacto de la berenjena a la parmesana (Melanzane alla Parmigiana) es objeto de un histórico y apasionado debate entre tres regiones del sur de Italia: Sicilia, Campania (Nápoles) y Emilia-Romaña.

Aunque su nombre remite inequívocamente a la ciudad de Parma, la teoría más aceptada por los historiadores gastronómicos sitúa sus raíces en Sicilia y Nápoles entre los siglos XVIII y XIX, épocas en las que el tomate y la berenjena, esta última introducida en el Mediterráneo por los árabes, ya se habían afianzado en la cocina popular.

En pocas palabras

  • Berenjena a la parmesana: Receta rápida y deliciosa que combina verdura con queso gratinado.
  • Ingredientes clave: Berenjena, puré de tomate, mozzarella y queso parmesano son esenciales.
  • Paso a paso: Incluye quitar el amargor a la berenjena, dorarla y gratinar con quesos en horno.
Resumen generado por Thinkindot AI

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