Receta de empanadas de atún exquisitas: accesibles ingredientes y fácil paso a paso

Las empanadas de atún son una variante deliciosa de las tradicionales de carne o jamón y queso. Esta receta es especial para resolver un almuerzo o cena de una manera rápida o buscar alternativas de las comidas que uno siempre cocina en casa.
No hace falta que llegue Semana Santa y uno se acuerde de que existen las empanadas de atún. Estas delicias se pueden preparar todo el año y vuelve loco a los que acostumbran consumir mucho pescado.
El desafío principal al preparar esta receta, es lograr un relleno jugoso, pero sin que la humedad rompa la masa durante la cocción.
Con esa tarea, es hora de poner manos a la obra con el paso a paso que necesita de estos ingredientes:
Receta de empanas de atún, ingredientes
- 12 tapas para empanadas
- 2 latas de atún (al natural o en aceite, bien escurridas)
- 2 cebollas medianas
- 1/2 pimiento morrón rojo
- 2 huevos duros picados
- 50 g de aceitunas verdes picadas
- 3 cucharadas de puré de tomate
- Aceite de oliva o vegetal
- Sal, pimienta, pimentón dulce y orégano a gusto
- 1 huevo batido (para pintar la masa antes del horneado)
Receta de empanas de atún, paso a paso
- Picar la cebolla y el pimiento morrón en cubos chicos. Rehogar en una sartén con un chorrito de aceite a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente y suave.
- Incorporar el puré de tomate para aportar humedad y cocinar durante 2 minutos. Retirar la sartén del fuego y agregar el atún escurrido, las aceitunas picadas y los condimentos (sal, pimienta, pimentón y orégano). Mezclar bien y dejar enfriar.
- Una vez que la preparación esté fría o tibia, sumar el huevo duro picado.
- Colocar una cucharada generosa de relleno en el centro de cada disco de masa. Humedecer ligeramente los bordes con agua, cerrar la empanada presionando firme y realizar el repulgue tradicional o sellar con tenedor.
- Acomodar las empanadas en una placa previamente aceitada o enharinada. Pintar la superficie con huevo batido y cocinar en horno precalentado a fuego fuerte (200°C) durante 12 a 15 minutos, hasta que estén doradas.
En pocas palabras
- Receta de empanadas: Descubre cómo preparar empanadas de atún jugosas con ingredientes accesibles.
- Ingredientes clave: Atún, cebollas, pimiento morrón, huevos duros y aceitunas para un relleno sabroso.
- Paso a paso fácil: Sigue el proceso detallado para rehogar, mezclar, rellenar y hornear hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI