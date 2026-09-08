Cremosas y crujientes croquetas de papa: la receta estrella del recetario familiar

Las croquetas de papa se hacen con ingredientes bastantes simples y son dueñas de un sabor que nadie se puede resistir. Económicas, ricas y con una textura mantecosa en el interior que contrasta a la perfección con un apanado bien dorado, esta receta es ideal es muy popular en Argentina.
Además, esta receta es perfecta para cuando uno quiere improvisar un almuerzo o cena rápida, como así también sorprender a alguien al servir estas delicias como guarnición en una comida especial.
Conocé cómo es la mejor manera de preparar estas croquetas de papa, que lleva ingredientes sencillos, un rápido paso a paso y un resultado más que exquisito.
Receta de croquetas de papa caseras, ingredientes
- 1 kg de papas blancas
- 2 huevos
- 100 g de queso cremoso o muzzarella en cubitos.
- 50 g de queso rallado
- 1 taza de harina 0000
- 2 tazas de pan rallado
- 1 cucharada de manteca
- Nueza moscada, sal y pimienta a gusto
- Aceite de girasol
Receta de croquetas de papa caseras, paso a paso
- Pelar las papas, cortar en cubos parejos y cocinar en abundante agua hirviendo con sal hasta que estén tiernas. Escurrir bien para evitar el exceso de humedad.
- Pisar las papas en caliente junto con la manteca, el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Formar un puré bien firme y dejarlo enfriar por completo (se recomienda llevarlo a la heladera durante 30 minutos).
- Tomar porciones de puré con las manos, formar una esfera o cilindro e insertar un cubo de queso muzzarella en el centro, cerrando bien para que no se filtre durante la cocción.
- Pasar cada croqueta primero por harina, luego por los huevos batidos (sazonados con una pizca de sal) y finalmente por el pan rallado, presionando suavemente para que la cobertura quede pareja.
- Freír en abundante aceite caliente (180°C) hasta que estén doradas por todos sus lados. Retirar y escurrir sobre papel absorbente. También se pueden hornear a fuego fuerte sobre una placa aceitada durante 15 minutos, si lo que se busca es una opción más saludable.
En pocas palabras
- Receta clásica: Descubre cómo preparar cremosas y crujientes croquetas de papa caseras, un clásico argentino.
- Ingredientes sencillos: Utiliza ingredientes básicos como papas, huevos, quesos y pan rallado para su elaboración.
- Preparación versátil: Ideales para un almuerzo rápido, cena o como guarnición, con opción de freír u hornear.
Resumen generado por Thinkindot AI