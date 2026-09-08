Inicio Recetas Receta
Salen deliciosas

Cremosas y crujientes croquetas de papa: la receta estrella del recetario familiar

Descubrí la receta de fácil paso a paso para preparar unas irresistibles croquetas de papa caseras, un clásico argentino

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de croquetas de papas es bastante fácil de elaborar y son un clásico de la cocina argentina.

La receta de croquetas de papas es bastante fácil de elaborar y son un clásico de la cocina argentina.

Las croquetas de papa se hacen con ingredientes bastantes simples y son dueñas de un sabor que nadie se puede resistir. Económicas, ricas y con una textura mantecosa en el interior que contrasta a la perfección con un apanado bien dorado, esta receta es ideal es muy popular en Argentina.

Además, esta receta es perfecta para cuando uno quiere improvisar un almuerzo o cena rápida, como así también sorprender a alguien al servir estas delicias como guarnición en una comida especial.

Conocé cómo es la mejor manera de preparar estas croquetas de papa, que lleva ingredientes sencillos, un rápido paso a paso y un resultado más que exquisito.

Receta de croquetas de papa caseras, ingredientes

  • 1 kg de papas blancas
  • 2 huevos
  • 100 g de queso cremoso o muzzarella en cubitos.
  • 50 g de queso rallado
  • 1 taza de harina 0000
  • 2 tazas de pan rallado
  • 1 cucharada de manteca
  • Nueza moscada, sal y pimienta a gusto
  • Aceite de girasol

Receta de croquetas de papa caseras, paso a paso

  1. Pelar las papas, cortar en cubos parejos y cocinar en abundante agua hirviendo con sal hasta que estén tiernas. Escurrir bien para evitar el exceso de humedad.
  2. Pisar las papas en caliente junto con la manteca, el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Formar un puré bien firme y dejarlo enfriar por completo (se recomienda llevarlo a la heladera durante 30 minutos).
  3. Tomar porciones de puré con las manos, formar una esfera o cilindro e insertar un cubo de queso muzzarella en el centro, cerrando bien para que no se filtre durante la cocción.
  4. Pasar cada croqueta primero por harina, luego por los huevos batidos (sazonados con una pizca de sal) y finalmente por el pan rallado, presionando suavemente para que la cobertura quede pareja.
  5. Freír en abundante aceite caliente (180°C) hasta que estén doradas por todos sus lados. Retirar y escurrir sobre papel absorbente. También se pueden hornear a fuego fuerte sobre una placa aceitada durante 15 minutos, si lo que se busca es una opción más saludable.

En pocas palabras

  • Receta clásica: Descubre cómo preparar cremosas y crujientes croquetas de papa caseras, un clásico argentino.
  • Ingredientes sencillos: Utiliza ingredientes básicos como papas, huevos, quesos y pan rallado para su elaboración.
  • Preparación versátil: Ideales para un almuerzo rápido, cena o como guarnición, con opción de freír u hornear.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Te puede interesar