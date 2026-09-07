Receta de aros de cebollas crocantes: fácil paso a paso y muy simples ingredientes

Los aros de cebolla son un clásico imbatible de las picadas y el acompañamiento por excelencia de hamburguesas. Sin embargo, lograr en casa una receta con una textura dorada, crujiente y liviana, similar a la de los mejores bodegones o cervecerías, suele ser un desafío difícil de alcanzar.
Al igual que sucede con las rabas, es común que a los aros de cebolla se les desprenda el rebozado cuando se están cocinando en aceite. También puede suceder que la cebolla quede dura por dentro.
El secreto técnico de la receta no está en la magia, sino en el tratamiento previo de la cebolla, una masa de rebozado fría y bien aireada, y el control exacto de la temperatura del aceite.
Estos son los ingredientes que se necesitarán para comenzar con el paso a paso:
Receta de aros de cebolla, ingredientes
- 2 cebollas grandes
- 1 taza de harina de trigo 0000
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 taza de cerveza rubia o soda helada
- 1 huevo
- Sal
- Pimentón dulce
- Ajo en polvo a gusto
- 1 y 1/2 tazas de panko (pan rallado japonés) o pan rallado grueso mezclado con una pizca de copos de maíz triturados.
- Aceite de girasol
Receta de aros de cebolla, paso a paso
- Pelar y cortar las cebollas en rodajas gruesas de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Separar los aros individualmente. Para quitarles el exceso de picor y lograr que queden tiernas por dentro, sumergir en agua helada durante 15 minutos y secarlos muy bien con papel absorbente.
- Pasar los aros de cebolla secos por una capa fina de harina sola antes del rebozado. Este paso es fundamental para que la mezcla líquida se adhiera a la superficie lisa de la cebolla y no se resbale durante la cocción.
- En un bowl, mezclar la harina, el polvo de hornear, los condimentos y el huevo. Incorporar la cerveza o la soda bien helada en forma de hilo mientras se bate con batidor de alambre. El choque térmico entre la masa helada y el aceite caliente es lo que genera la textura burbujeante y crocante.
- Pasar los aros por el batido líquido, escurrir el exceso y pasarlos inmediatamente por el panko o pan rallado grueso, presionando suavemente para que la cubierta quede uniforme.
- Calentar abundante aceite en una sartén profunda o cacerola hasta alcanzar los 170 °C - 180 °C. Freír los aros en tandas pequeñas para no enfriar el aceite, durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que adquieran un color dorado intenso.
- Retirar con espumadera y colocar sobre una rejilla metálica en lugar de papel absorbente; de esta forma, el vapor no ablanda la corteza inferior y se mantienen crocantes por más tiempo.
En pocas palabras
- Receta clásica: Aprende a preparar aros de cebolla crujientes y dorados en casa.
- Secretos técnicos: Descubre cómo lograr la textura perfecta con el tratamiento previo de la cebolla y el rebozado.
- Ingredientes clave: Lista detallada y paso a paso para obtener aros de cebolla irresistibles.
Resumen generado por Thinkindot AI