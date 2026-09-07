Receta de aros de cebollas crocantes: fácil paso a paso y muy simples ingredientes

Al igual que sucede con las rabas, es común que a los aros de cebolla se les desprenda el rebozado cuando se están cocinando en aceite. También puede suceder que la cebolla quede dura por dentro.

El secreto técnico de la receta no está en la magia, sino en el tratamiento previo de la cebolla, una masa de rebozado fría y bien aireada, y el control exacto de la temperatura del aceite.