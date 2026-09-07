Receta de matambre arrollado de carne casero: la preparación rellena que explota de sabor

El matambre arrollado de carne es un clásico que nadie se puede resistir en la mesa de los argentinos. Esta receta exquisita es infaltable en los festejos y asados familiares, y se destaca por su versatilidad: se puede servir bien frío como entrada, acompañado de una ensalada rusa, o bien caliente en el invierno.
Aunque para muchos se trata de una receta que no es de las más fáciles y tiene un paso a paso que no es muy fácil de realizar, el secreto del éxito de la receta de este delicioso matambre arrollado de carne, vale la pena cada segundo invertido.
Es que esta delicia es una preparación casera que sale muy blandito con tiernización previa, además de un sabor único y que se vuelve irresistible.
Para comenzar a preparar la receta, se necesitan estos ingredientes:
Receta de matambre arrollado de carne, ingredientes
- 1 matambre de vaca (de 1,5 a 2 kg aproximadamente).
- 4 huevos duros
- 1 pimiento morrón grande (asado y en tiras)
- 1 zanahoria grande rallada o en finas láminas
- 100 g de queso de rallar
- 1 atado de espinaca fresca o acelga
- 2 dientes de ajo picados
- 1 puñado de perejil fresco
- Orégano
- Ají molido
- Sal fina
- Pimienta negra a gusto
- Caldo de verduras o carne, laurel y unas pimientas en grano
Receta de matambre arrollado de carne, ingredientes
- Colocar el matambre sobre la mesada con la grasa hacia abajo. Retirar el exceso de grasa gruesa, pero no toda, ya que aporta jugosidad. Si el corte tiene un grosor irregular, emprolijar las esquinas para darle una forma rectangular uniforme.
- Salpimentar en forma pareja. Espolvorear el ajo y perejil picados (provenzal), el orégano, el ají molido y el queso rallado por toda la superficie.
- Colocar las hojas de espinaca crudas haciendo una cama. Disponer alineadamente las tiras de morrón, la zanahoria y los huevos duros enteros alineados cerca del borde inicial.
- Comenzar a enrollar desde el extremo donde están alineados los huevos, ajustando bien desde el primer giro para que el relleno quede compacto y no sobresalga.
- Enrollar el matambre sobre sí mismo. Utilizar hilo de chorizo para que el matambre quede firme. Se puede envolver en papel film o en un lienzo limpio antes de atarlo para garantizar que mantenga su forma perfecta.
- Sumergir la pieza en una olla grande con agua o caldo hirviendo, unas hojas de laurel y granos de pimienta. Cocinar a fuego medio/bajo durante 2 a 2,5 horas hasta que pinchando con un tenedor se note suave.
En pocas palabras
- Matambre arrollado: La receta casera de carne es un clásico argentino versátil, ideal frío o caliente.
- Preparación: Requiere dedicación, pero su sabor y textura tierna la hacen valer la pena.
- Ingredientes: Incluye matambre, huevos duros, morrón, zanahoria, queso, espinaca, ajo y perejil.
Resumen generado por Thinkindot AI