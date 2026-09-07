Receta de matambre arrollado de carne casero: la preparación rellena que explota de sabor

Aunque para muchos se trata de una receta que no es de las más fáciles y tiene un paso a paso que no es muy fácil de realizar, el secreto del éxito de la receta de este delicioso matambre arrollado de carne, vale la pena cada segundo invertido.

Es que esta delicia es una preparación casera que sale muy blandito con tiernización previa, además de un sabor único y que se vuelve irresistible.