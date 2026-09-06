Receta de vacío a la parrilla muy tierno: la carne del asado que sale con textura mantecosa

Cocinar esta recta del emblemático corte de carne del asado, es un desafío hasta para los más experimentados asadores. Un paso en falso durante la cocción y la terneza de la carne puede que no sea la misma.

Para lograr esa textura mantecosa que se deshace con el tenedor, no se necesitan ingredientes exóticos, sino dominar la paciencia de la receta y el control absoluto del fuego del asado a la parrilla.