Receta de vacío a la parrilla muy tierno: la carne del asado que sale con textura mantecosa

Entre todos los cortes de carne que prefieren las personas en el asado, casi con seguridad que el vacío está en el top 3 de preferencias. Cuando se lo cocina en la parrilla como debe ser, con una buena receta, el resultado no será otro que una carne demasiada tierna y hecha una manteca, que se deshace en la boca.
Cocinar esta recta del emblemático corte de carne del asado, es un desafío hasta para los más experimentados asadores. Un paso en falso durante la cocción y la terneza de la carne puede que no sea la misma.
Para lograr esa textura mantecosa que se deshace con el tenedor, no se necesitan ingredientes exóticos, sino dominar la paciencia de la receta y el control absoluto del fuego del asado a la parrilla.
Receta de vacío a la parrilla, ingredientes
- Un vacío entero (de entre 1,5 y 3,5 kg)
- Sal gruesa o parrillera
- Pimienta negra recién molida (opcional)
La elección de la carne para la receta
El éxito de la receta empieza en la carnicería. Un buen vacío debe tener una capa fina y uniforme de grasa blanca en la superficie y un color rojo brillante en la carne.
Para esta técnica, la grasa no se retira, ya que funciona como un escudo protector contra el calor directo y aporta la humedad necesaria durante la cocción larga.
Receta de vacío a la parrilla, paso a paso
- Salar la pieza generosamente 30 minutos antes de llevarla a la parrilla. La carne nunca debe entrar fría a las brasas; esto evita un choque térmico que endurezca las fibras.
- El gran secreto es la cocción lenta a baja temperatura en la parrilla. Se tiene que poder sostener la mano sobre la parrilla a la altura de la carne durante 8 a 10 segundos sin quemarse.
- Colocar el vacío con la capa de grasa hacia abajo sobre la parrilla. Esta primera etapa debe durar entre 1 hora y 1 hora y media. Durante este tiempo, la grasa se irrumpe gradualmente y lubrica las fibras internas de la carne. No hay que moverlo ni pincharlo.
- Una vez que la superficie superior cambie de color y se note tibia al tacto, dar vuelta el corte de carne. Cocinar del lado de la carne durante unos 30 a 40 minutos adicionales con la misma intensidad de fuego.
- Al retirarlo de la parrilla, dejar descansar el corte sobre una tabla durante 5 a 10 minutos tapado flojamente con papel aluminio. Este paso permite que los jugos se redistribuyan y las fibras se relajen por completo.
En pocas palabras
- Receta de vacío: La carne tierna y mantecosa se logra con cocción lenta y fuego controlado.
- Ingredientes y corte: Un buen vacío con capa fina de grasa blanca es ideal; no retirar la grasa para cocinar.
- Paso a paso: Sellar, cocinar lentamente con grasa hacia abajo y dejar reposar al retirar de la parrilla.
Resumen generado por Thinkindot AI