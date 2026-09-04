Receta de bolitas de leche exquisitas: la receta del tentador postre dulce

Receta de bolitas de leche, ingredientes

Hay varias maneras de hacer esta receta, según los ingredientes disponibles en casa. La versión tradicional a fuego lento combina leche líquida con maizena, mientras que la versión súper exprés de redes sociales utiliza leche en polvo y leche condensada para un amasado directo y sin cocción.

A la sartén (Cremosas y al fuego)

Ingredientes:

100 g de almidón de maíz (Maizena)

30 g de azúcar

200 ml de leche

20 g de manteca sin sal

2 ml de extracto de vainilla

Una pizca de sal

Cacao amargo en polvo (o canela/coco rallado) para rebozar

Receta de bolitas de leche, paso a paso

En un bol, tamizar el almidón de maíz y mezclarlo con el azúcar y la pizca de sal.

Incorporar la leche tibia y la esencia de vainilla. Remover bien con batidor de mano hasta lograr un líquido homogéneo y sin grumos.

tibia y la esencia de vainilla. Remover bien con batidor de mano hasta lograr un líquido homogéneo y sin grumos. Verter la mezcla en una sartén a fuego medio. Revolver continuamente. Cuando empiece a espesar, agregar la manteca y seguir mezclando firmemente hasta obtener una pasta compacta y suave.

Darle forma a la masa y dejar entibiar. Cortar pequeñas porciones iguales y formar las bolitas con las manos.

Rebozar las esferas pasando por cacao amargo en polvo, coco rallado o canela antes de servir.

Versión express sin cocción

Ingredientes:

Leche en polvo

en polvo Leche condensada

condensada Cacao en polvo o leche en polvo extra para decorar

Receta de bolitas de leche, paso a paso

Colocar la leche en polvo en un recipiente e ir sumando leche condensada de a poco.