Receta de bolitas de leche exquisitas: la receta del tentador postre dulce

A la hora de buscar alguna cosita dulce para acompañar el café o resolver un postre tentador sin complicaciones en la cocina, las soluciones exprés ganan cada vez más adeptos. Las bolitas de leche, hecha con una rápida receta, se han convertido en furor y son exquisitas.
Lo mejor de la receta de bolitas de leche, no solo es la preparación y su sabor suave y cremoso, sino que se elabora en cuestión de minutos y no requiere el uso del horno.
Además, al utilizar almidón de maíz (maizena) en lugar de harina de trigo, se transforma en un postre sin gluten (SACC) y totalmente apto para personas celíacas e intolerantes.
Receta de bolitas de leche, ingredientes
Hay varias maneras de hacer esta receta, según los ingredientes disponibles en casa. La versión tradicional a fuego lento combina leche líquida con maizena, mientras que la versión súper exprés de redes sociales utiliza leche en polvo y leche condensada para un amasado directo y sin cocción.
A la sartén (Cremosas y al fuego)
Ingredientes:
- 100 g de almidón de maíz (Maizena)
- 30 g de azúcar
- 200 ml de leche
- 20 g de manteca sin sal
- 2 ml de extracto de vainilla
- Una pizca de sal
- Cacao amargo en polvo (o canela/coco rallado) para rebozar
Receta de bolitas de leche, paso a paso
En un bol, tamizar el almidón de maíz y mezclarlo con el azúcar y la pizca de sal.
- Incorporar la leche tibia y la esencia de vainilla. Remover bien con batidor de mano hasta lograr un líquido homogéneo y sin grumos.
- Verter la mezcla en una sartén a fuego medio. Revolver continuamente. Cuando empiece a espesar, agregar la manteca y seguir mezclando firmemente hasta obtener una pasta compacta y suave.
- Darle forma a la masa y dejar entibiar. Cortar pequeñas porciones iguales y formar las bolitas con las manos.
- Rebozar las esferas pasando por cacao amargo en polvo, coco rallado o canela antes de servir.
Versión express sin cocción
Ingredientes:
- Leche en polvo
- Leche condensada
- Cacao en polvo o leche en polvo extra para decorar
Receta de bolitas de leche, paso a paso
Colocar la leche en polvo en un recipiente e ir sumando leche condensada de a poco.
- Integrar con espátula y luego con las manos hasta obtener una masa maleable que no se pegue.
- Formar bolitas del tamaño de un bocado y rebozar al gusto.
En pocas palabras
- Bolitas de leche: La receta de postre rápido, práctico y sin gluten, ideal para resolver antojos dulces.
- Preparación tradicional: Se elabora en sartén con leche, maizena, azúcar, manteca y vainilla, rebozadas en cacao o coco rallado.
- Versión express: Mezcla de leche en polvo y leche condensada, amasada y formada sin cocción, ideal para quienes buscan inmediatez.