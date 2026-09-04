Receta de bondiola artesanal para hacer en casa: paso a paso e ingredientes

Elaborar una bondiola casera y artesanal es una de las experiencias más satisfactorias para los que aman la cocina y sobre todo, la fabricación de chacinados. En esta oportunidad, la cita en la cocina es con la receta de bondiola curada, una verdadera joya de la charcutería.
Con paciencia, técnica y mucho amor propio, esta receta de bondiola provoca una enorme gratitud cuando se tiene entre las manos el producto terminado.
Para la elaboración de la receta, no es necesario contar con equipos de cocina profesionales. El paso a paso es entretenido y los ingredientes son fáciles de conseguir.
Receta de bondiola casera, ingredientes
- 1 bondiola fresca de cerdo de 1,5 a 2 kg.
- Sal gruesa limpia (cantidad necesaria para cubrir la carne por completo)
- 2 cucharadas de azúcar (ayuda a suavizar el curado)
- Para el empanado: 3 cucharadas de pimentón dulce o ahumado, 1 cucharada de ají molido, 1 cucharada de pimienta negra molida, coriandro picado y ajo en polvo a gusto.
- Papel manteca o papel de cocina refinado.
- Red para fiambre o hilo chorizo.
Receta de bondiola casera, paso a paso
- En un recipiente plástico inclinado (con orificios abajo o con una rejilla para que drene los líquidos), colocar una cama de sal gruesa mezclada con el azúcar. Apoyar la bondiola y cubrir por completo con sal. Llevar a heladera durante 3 a 4 días (la regla de oro es aproximadamente 1,5 a 2 días por kilo de carne).
- Transcurrido el tiempo, retirar la pieza, lavar muy bien con agua fría o una mezcla de agua y vinagre para quitar todo exceso de sal, y secar muy bien con papel absorbente.
- Rebozar toda la pieza con la mezcla de pimentón, ají molido, pimienta y especias hasta que quede completamente cubierta. Este empanado, además de dar sabor, actúa como barrera protectora contra la humedad exterior.
- Envolver la bondiola de forma ajustada con papel manteca o papel manteca especial para fiambres. Luego, colocar la red elástica o realizar un embridado firme con hilo chorizo para apretar bien la pieza y darle forma cilíndrica.
- Colgar la bondiola en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado. El tiempo de maduración promedio va de 20 a 30 días, o hasta que la pieza pierda cerca del 30% de su peso original.
En pocas palabras
- Receta artesanal: Se presenta una receta detallada para elaborar bondiola casera curada con ingredientes fáciles de conseguir.
- Paso a paso: Incluye curado con sal, lavado, secado, rebozado con especias y maduración en lugar fresco y ventilado.
- Maduración y forma: La pieza se envuelve, se da forma cilíndrica con red o hilo, y madura entre 20 y 30 días hasta perder el 30% de su peso.
Resumen generado por Thinkindot AI