Aprendé a hacer la receta de empanadas de sardinas: sabor irresistible y fácil paso a paso

La empanada de este pescado forma parte de la identidad gastronómica de la Argentina. Y la creatividad en la cocina sigue encontrando alternativas que combinan tradición, buen precio y nutrición. En esta oportunidad, la propuesta rescata a un clásico de la despensa: la sardina en lata.

Esta versión no solo destaca por su relleno jugoso y su contraste entre el toque ahumado del pescado y el picor dulzón de los pimientos, sino también por ser una opción económica y accesible para variar el menú de la semana o deslumbrar en una reunión familiar.