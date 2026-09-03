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Aprendé a hacer la receta de empanadas de sardinas: sabor irresistible y fácil paso a paso

Elaborar unas riquísimas empanadas de sardinas, nada mejor que poner en práctica esta receta, de simples ingredientes y un sencillo paso a paso

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Las empanadas de sardinas son muy fáciles de hacer y son dueñas de un sabor único, a muy buen precio.

Las empanadas de sardinas son muy fáciles de hacer y son dueñas de un sabor único, a muy buen precio.

Las empanadas se pueden hacer de distintas maneras, con diferentes rellenos, tipos de masas y tamaños. En esta oportunidad, hay una variedad que es muy sabrosa y todo el mundo la debería probarla, sobre todo los que aman los productos de mar: la receta de empanadas de sardinas.

La empanada de este pescado forma parte de la identidad gastronómica de la Argentina. Y la creatividad en la cocina sigue encontrando alternativas que combinan tradición, buen precio y nutrición. En esta oportunidad, la propuesta rescata a un clásico de la despensa: la sardina en lata.

Esta versión no solo destaca por su relleno jugoso y su contraste entre el toque ahumado del pescado y el picor dulzón de los pimientos, sino también por ser una opción económica y accesible para variar el menú de la semana o deslumbrar en una reunión familiar.

Para comenzar con la receta de empanadas de sardinas, estos son los ingredientes necesarios para comenzar con el paso a paso:

Receta de empanadas de sardinas, ingredientes

  • 12 unidades de tapas de empanada para horno o freír
  • 2 latas de sardinas en aceite o al agua
  • 2 cebollas grandes
  • ½ pimiento rojo
  • 2 huevos duros
  • 50 gramos de aceitunas verdes
  • Aceite de oliva o vegetal
  • Huevo batido: 1 unidad (para pintar)
  • Condimentos: 1 cucharadita de pimentón dulce, 1/2 cucharadita de comino, sal y pimienta negra a gusto

Receta de empanadas de sardinas, paso a paso

  1. En una sartén a fuego medio con un chorrito de aceite, cocinar la cebolla y el pimiento con una pizca de sal hasta que transparenten y transparente la preparación.
  2. Retirar la sartén del fuego e incorporar el pimentón, el comino y la pimienta. Mezclar rápidamente para que las especias no se quemen.
  3. Agregar las sardinas previamente escurridas y desmenuzadas. Sumar las aceitunas fileteadas y el huevo duro picado. Mezclar con suavidad para mantener cierta textura.
  4. Dejar enfriar la preparación por completo en la heladera antes de armar las empanadas. Esto evita que la masa se ablande o se rompa durante la cocción.
  5. Repartir el relleno en las tapas, sellar los bordes con un repulgue firme, pintar con huevo batido y hornear a temperatura máxima (200 °C a 220 °C) durante 12 a 15 minutos hasta que estén doradas.

En pocas palabras

  • Empanadas de sardinas: Receta económica y sabrosa que rescata la sardina en lata como ingrediente principal.
  • Ingredientes clave: Tapas de empanada, sardinas, cebollas, pimiento rojo, huevos duros y aceitunas, condimentadas con pimentón y comino.
  • Preparación: Relleno a base de vegetales salteados y sardina desmenuzada, que debe enfriarse antes de armar y hornear las empanadas hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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