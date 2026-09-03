Aprendé a hacer la receta de empanadas de sardinas: sabor irresistible y fácil paso a paso

Las empanadas se pueden hacer de distintas maneras, con diferentes rellenos, tipos de masas y tamaños. En esta oportunidad, hay una variedad que es muy sabrosa y todo el mundo la debería probarla, sobre todo los que aman los productos de mar: la receta de empanadas de sardinas.
La empanada de este pescado forma parte de la identidad gastronómica de la Argentina. Y la creatividad en la cocina sigue encontrando alternativas que combinan tradición, buen precio y nutrición. En esta oportunidad, la propuesta rescata a un clásico de la despensa: la sardina en lata.
Esta versión no solo destaca por su relleno jugoso y su contraste entre el toque ahumado del pescado y el picor dulzón de los pimientos, sino también por ser una opción económica y accesible para variar el menú de la semana o deslumbrar en una reunión familiar.
Para comenzar con la receta de empanadas de sardinas, estos son los ingredientes necesarios para comenzar con el paso a paso:
Receta de empanadas de sardinas, ingredientes
- 12 unidades de tapas de empanada para horno o freír
- 2 latas de sardinas en aceite o al agua
- 2 cebollas grandes
- ½ pimiento rojo
- 2 huevos duros
- 50 gramos de aceitunas verdes
- Aceite de oliva o vegetal
- Huevo batido: 1 unidad (para pintar)
- Condimentos: 1 cucharadita de pimentón dulce, 1/2 cucharadita de comino, sal y pimienta negra a gusto
Receta de empanadas de sardinas, paso a paso
- En una sartén a fuego medio con un chorrito de aceite, cocinar la cebolla y el pimiento con una pizca de sal hasta que transparenten y transparente la preparación.
- Retirar la sartén del fuego e incorporar el pimentón, el comino y la pimienta. Mezclar rápidamente para que las especias no se quemen.
- Agregar las sardinas previamente escurridas y desmenuzadas. Sumar las aceitunas fileteadas y el huevo duro picado. Mezclar con suavidad para mantener cierta textura.
- Dejar enfriar la preparación por completo en la heladera antes de armar las empanadas. Esto evita que la masa se ablande o se rompa durante la cocción.
- Repartir el relleno en las tapas, sellar los bordes con un repulgue firme, pintar con huevo batido y hornear a temperatura máxima (200 °C a 220 °C) durante 12 a 15 minutos hasta que estén doradas.
En pocas palabras
- Empanadas de sardinas: Receta económica y sabrosa que rescata la sardina en lata como ingrediente principal.
- Ingredientes clave: Tapas de empanada, sardinas, cebollas, pimiento rojo, huevos duros y aceitunas, condimentadas con pimentón y comino.
- Preparación: Relleno a base de vegetales salteados y sardina desmenuzada, que debe enfriarse antes de armar y hornear las empanadas hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI