Receta de chimichurri riquísimo para el paladar: la preparación con ingredientes que uno tiene en casa

Para aportarle un sabor distinto a las comidas, todo mundo debería seguir un fácil paso a paso y elaborar este chimichurri perfecto, que se hace con ingredientes que uno tiene en la casa. Se puede hacer con una receta sencilla, bastante rápida de elaborar.
Todo plato que lleve este chimichurri, estará bendecido con el mejor sabor de las especias qué, mezcladas entre sí, potencian su sabor.
Este aliño especial se hace con una receta que todo el mundo la puede hacer por su sencillez y es especial para degustarlo cuando la preparación a condimentar, se ha hecho al fuego o a la parrilla.
Esta receta es una chance imposible de desaprovechar para las personas que aman las comidas bien condimentadas. Además. este chimichurri dura muchos días en la heladera y queda muy bien en muchas comidas, cómo por ejemplo:
- Carnes hechas en el horno o en la parrilla
- Pizzas en todas sus variedades
- Guisos
- Tacos
- Ensaladas
- Panes y tostadas
Si bien sobre gustos no hay nada escrito, se puede elaborar este rico chimichurri casero con la elección de los ingredientes que uno quiera, aunque los utilizados en esta receta, no se negocian:
Receta de chimichurri casero, ingredientes
- 2 cucharadas de orégano
- 1 cucharada de ají molido
- 1 cucharada de pimentón
- 3 dientes de ajo
- 1 puñado de perejil
- Aceite de girasol
- Sal
- Pimienta
- Vinagre de vino
Receta de chimichurri casero, paso a paso
- La receta arranca seleccionando unos buenos dientes de ajo. Pelar, retirar el germen verde y picar bien finito.
- En un recipiente donde se guardará el chimichurri, poner el aceite de girasol (dos partes) y el vinagre (una parte).
- Agregar a estos líquidos estos ingredientes: ajo picado, ají molido, orégano, perejil, pimentón, pimienta y sal.
- Mezclar bien todos los ingredientes hasta que suelten sus olores.
- Si uno prefiere un chimichurri más picante, solamente hay que agregarle más ají molido y pimentón, como así también si se quiere lograr un sabor más ácido, se le puede incorporar más vinagre.
- Una vez terminado, guardar la receta a la heladera y dejar que se integren bien todos los ingredientes antes de consumir.
En pocas palabras
- Receta de chimichurri: Es una preparación sencilla con ingredientes caseros para realzar comidas a la parrilla o al fuego.
- Ingredientes base: Incluye orégano, ají molido, pimentón, ajo, perejil, aceite, sal, pimienta y vinagre de vino.
- Preparación y conservación: Se mezclan los ingredientes con aceite y vinagre, se deja reposar en heladera para integrar sabores antes de su consumo.
Resumen generado por Thinkindot AI